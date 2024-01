Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 10 gennaio 2024

Million Day ed Extra MillionDay: vincitori milionari nelle estrazioni di mercoledì 10 gennaio 2024?

Oggi, come di consueto, torna l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che mettono in palio la bellezza di 1 milione di euro in due differenti appuntamenti giornalieri! Infatti, ogni giorno vengono fatte due differenti estrazioni, quattro considerando anche la versione Extra del gioco, puntualmente alle ore 13 e alle ore 20:30, sempre con 1 milione in palio!

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi martedì 9 gennaio 2024

Vincere al Million Day e all’Extra MillionDay, insomma, è decisamente più probabile grazie al doppio appuntamento giornaliero e lo dimostra anche il fatto che dal lancio del gioco sono state registrate complessivamente 273 vincite milionarie! Nel dettaglio, l’ultima tra queste è stata segnata a Casalnuovo di Napoli (Napoli), lo scorso 5 dicembre, mentre nel corso di novembre si sono registrate altre tre vincite, a Livorno, Bologna e San Giovanni Teatino (Chieti). Differentemente, invece, l’ultima vittoria del montepremi massimo dell’Extra Million Day è stata segnata il 17 dicembre a Varese, ovvero la 21esima vincita da 100mila euro del 2023.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Svelate le cinquine di oggi 8 gennaio 2024

Come giocare al Million Day e all’Extra MillionDay

Così come vincere nel Million Day e nell’Extra MillionDay risulta essere piuttosto semplice, lo stesso vale anche per la giocata, decisamente alla portata di tutti, anche se poco avvezzi ai concorsi a premi. Infatti, basterà compilare l’apposita schedina in una ricevitoria Sisal, sul sito del gioco o anche nell’app MyLotteries, indicando 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Il costo di una singola scommessa, invece, è di appena 1 euro e basterà, infine, indicare l’orario dell’estrazione a cui si intende partecipare.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Vittorie milionarie in arrivo oggi 6 gennaio 2024?

Quella descritta sopra, però, rappresenta solo una delle tre modalità di gioco del Million Day e dell’Extra MillionDay. Infatti, i giocatori più indecisi potranno anche optare per la giocata plurima, con la quale si possono indicare più cinquine in un’unica scommessa, sempre al costo di 1 euro ogni cinque numeri. Invece, i giocatori esperti potranno anche optare per la giocata sistemica, con la quale si indicano tra i 6 e i 9 numeri, elaborando poi tutte le possibili cinquine. Chi intendesse, infine, giocare anche all’Extra Million Day, che consiste in una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla principale, non dovrà far altro che raddoppiare la propria scommessa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00

14 – 27 – 31 – 47 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00

10 – 12 – 36 – 42 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)













© RIPRODUZIONE RISERVATA