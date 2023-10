Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 13 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 13 OTTOBRE 2023. NUOVE VINCITE IN ARRIVO

Nuova estrazione del Million Day con un doppio appuntamento anche oggi, venerdì 13 ottobre. Come diciamo spesso, il Million Day è un gioco quotidiano che permette di giocare sempre, ogni giorno: ci sono due estrazioni, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Infatti il gioco non va mai in vacanza ed è attivo 365 giorni l’anno e i giocatori potranno tentare sempre la fortuna, nella speranza di portare a casa un milione: ci riuscirà chi indovinerà i cinque numeri.

Sono proprio questi cinque i numeri che, qualora venissero indovinati, regalerebbero la vittoria da un milione. Ricordiamo che i cinque numeri vanno scelti in un range che va dall’1 al 55, così come quelli dell’Extra Million Day. Questo secondo concorso è aggiuntivo e si può partecipare puntando un solo euro. Il gioco secondario permette di vincere fino a 100.000 euro. I due giochi sono complementari. Saranno infatti diversi i numeri estratti sui due concorsi: l’estrazione dei cinque numeri dell’Extra Million Day avviene sui 50 non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY, LE ULTIME MAXI VINCITE

Ancora nessun milionario nel mese di ottobre. In attesa di scoprire le cinquine vincenti che regaleranno la gioia di un milione di euro a chi punta sul Million Day, andiamo a vedere quali sono le ultime maxi vincite del gioco, che ormai da qualche tempo non regala a qualcuno la gioia di un milione di euro. L’ultima volta che un giocatore ha portato a casa un milione di euro è stato a Borgo val di Taro (PR) il 16 settembre con una giocata serale delle 20.30. Due giorni prima aveva vinto un giocatore di Roma. Sempre nella Capitale, il 1 settembre, aveva vinto un milione, con una giocata online, un giocatore con il concorso delle 13. Solo una vincita, ad agosto, a Sirmione il 19. Giovedì 12 ottobre, invece, è stata messa a segno una vincita da 100.000€ con l’estrazione delle 13 del Million Day: sono 16 dall’inizio dell’anno.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

8 – 10 – 16 – 28 – 32

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 19 – 38 – 41 – 46

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

