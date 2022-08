Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 17 agosto 2022

RICCHI PREMI IN ARRIVO AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? GRANDE ATTESA PER L’ESTRAZIONE DI OGGI

È mercoledì 17 agosto 2022 e anche oggi vanno in scena le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. La fortuna deciderà finalmente di palesarsi, dopo le uniche due vincite milionarie registrate nel mese di luglio e le zero che in questo ottavo mese dell’anno stanno facendo segnare un record negativo nella storia del gioco? La risposta sulla magnanimità della Dea Bendata non si conoscerà fino a questa sera, ma, intanto, ripassiamo le modalità di gioco.

Con i medesimi cinque numeri giocati al Million Day, vi è l’opportunità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Sono in tutto tre le giocate che possono essere associate all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole effettuate. Infine, nella terza ipotesi, per qualunque combinazione il prezzo è di un solo euro. Fino alle 20.20 si ha la chance di scommettere e lanciarsi all’inseguimento delle cinquine fortunate, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere eseguite le giocate per la successiva estrazione.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day speriamo che possa distribuire indicazioni utili a tutti coloro che prendono parte all’estrazione odierna. Per questo, abbiamo deciso di darne lettura immediata: nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è ancora il 35, latitante da ben 92 estrazioni. In seconda posizione c’è il 45, che ha sin qui accumulato 48 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 3 (37), tallonato dal 34 (36) e dal 22 (34).

Dando invece un’occhiata approfondita ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, possiamo dirvi che, dalle statistiche di questo concorso a premi, si genera la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice campeggia il 14 (60 turni di ritardo), che mantiene un distacco alquanto consistente rispetto alla seconda piazza. In questo senso, la top five viene completata dal 36 (32 assenze), dal 55 (26) e, infine, dal 51 (22) e dal 34 (22).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day si potrebbe rivelare davvero utile, per non dire addirittura determinante nella selezione della cinquina alla quale affidare le proprie speranze di vittoria. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 43. Alle sue spalle, si fanno strada il 22 e il 52 (42), e, subito dopo, il 53 (41) e il 55 (40).

Passiamo adesso ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, vale a dire la seconda estrazione della giornata: in vetta si ergono il 5 (25 estrazioni) e il 19 (23), tallonati dal 32 e dal 29 (21). Segue a stretto giro di posta il 44 (19). A questo punto, non si potrà fare altro che attendere lo scoccare delle 20.30 sull’orologio per imbattersi negli esiti delle estrazioni di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay e comprendere in questo modo se le gerarchie saranno soggette a clamorosi ribaltoni oppure resteranno totalmente immutate.

