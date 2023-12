Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 20 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: IL FORTUNATO GIOCO TORNA COME OGNI GIORNO

Ormai mancano sempre meno giorni a Natale e cresce l’attesa in grandi e piccini per quello che sarà il giorno più speciale dell’anno. Questo è un periodo particolarmente frenetico che come ogni anno equivale alle corse per gli ultimi regali, per quell’ingrediente mancante o magari per quell’addobbo natalizio che tanto si abbinerebbe al nostro albero. Nonostante questo, non dimentichiamo il solito appuntamento con il Million Day, gioco vincente che permette di vincere fino a un milione di euro ogni giorno, con due estrazioni: la prima è alle 13 mentre la seconda alle 20.30.

Tutti i giorni, dunque, si può scegliere a quale estrazione partecipare e puntare un euro, aspettando poi che vengano estratti i numeri. Questi dovranno essere scelti tra l’1 e il 55 e potrebbero regalare fino a un milione di euro.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VINCITE

Il Million Day offre varie categorie di vincita, come ricordiamo sempre. Si vince già indovinando due numeri ma più ne vengono centrati, più il premio aumenta. Questo sarà massimo se saranno indovinati cinque numeri: indovinarne cinque infatti permette di ottenere la maxi vittoria da un milione di euro. L’ultima grande vincita è arrivata ormai 15 giorni fa, il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli con i numeri giocati 13, 16, 19, 26 e 45.

Al momento è quella l’unica vittoria del mese di dicembre fino a questo momento: chissà se qualcuno riuscirà in questi 11 giorni rimanenti fino alla fine del mese a migliorare il bilancio! La precedente vittoria c’era stata a novembre, a Livorno, il 25 del mese, mentre il 13 a Bologna e l’8 novembre, a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Solo una vittoria a ottobre, il 14 del mese, ad Alessandria. Vediamo allora se il bilancio delle vittorie verrà incrementato nella giornata di oggi con questa doppia estrazione!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

17 – 40 – 43 – 44 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

18 – 24 – 34 – 46 – 52

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

11 – 19 – 29 – 45 – 53

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 17 – 36 – 41 – 48

