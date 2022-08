Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 24 agosto 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLION DAY, COME CONTROLLARE I NUMERI ESTRATTI?

Settembre si avvicina, e chissà che le ultime settimane estive non siano generose con questa estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 24 agosto! C’è attesa per il sorteggio delle cinquine fortunate, che avverrà questa sera puntuale alle 20.30. Potrete leggere i numeri estratti qui, su ‘IlSussidiario.net”, ma anche sul sito ufficiale del gioco, tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Potete anche recarvi nella vostra ricevitoria preferita per scoprire in diretta se la vostra schedina è vincente e a quanto ammonta il vostro premio.

In vista dell’estrazione, vi ricordiamo che è possibile partecipare all’estrazione di questa sera fino alle 18.45, dopodiché potrete invece candidarvi per l’estrazione di domani. Nel frattempo, ecco un facile trucchetto per sapere senza errori l’esito della vostra giocata. Tutto quello che dovete fare è ricopiare il numero della vostra schedina nel form apposito presente sul sito del Million Day, oppure nella sezione dedicata della App MyLotteries. Sarà quindi il sistema a fornirvi subito la risposta e a esaminare la vostra schedina!

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

In attesa di scoprire le cinquine fortunate, che ricordiamo saranno estratte questa sera alle 20.30, possiamo curiosare tra le statistiche del gioco per scoprire quali sono i numeri più frequenti nelle estrazioni e quelli che invece proprio non vogliono saperne di essere estratti. E chissà che non abbiate qualche ispirazione per le vostre giocate! Iniziamo con i numeri frequenti del Million Day, che apre la classifica con i numeri 22, 24, 52 e 53 tutti protagonisti di ben 41 estrazioni. In cima alla tipo five svetta invece il 9, sorteggiato per 44 serate.

Ora passiamo all’Extra MillionDay. In fondo alla top five c’è il numero 2, che abbiamo visto comparire in 20 sorteggi. A stretto giro troviamo il 29 e il 32, protagonisti entrambi di 22 serate. A chiudere la classifica c’è il numero 19, con 23 estrazioni, e infine il numero 5, selezionato per ben 26 serate. Avete già trovato il prossimo numero da giocare?

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Da tenere d’occhio è anche la classifica dei numeri ritardatari, in cui potrebbe nascondersi qualche sorpresa per i giocatori più tenaci. Anche qui iniziamo con il Million Day, che tra i grandi assenti vede il numero 26, latitante da 30 estrazioni, ma anche il 27 e il 29, che mancano ormai da 32 serate. Con un po’ di stacco compare il numero 22, assente da 41 sorteggi. La classifica è dominata però dal 45, che non viene estratto dalla bellezza di 55 turni.

Anche l’Extra MillionDay ha la sua personale top five di assenti, che si apre con il numero 31, disperso da 20 turni, e il 38, che manca da 24 estrazioni. Proseguiamo con il 51, che manca da 29 serate, e con il numero 36, che si tiene lontano dagli schermi da 39 estrazioni. In cima alla top five troviamo il numero 14, grande assente da ben 67 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











