Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 28 settembre 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: L'ULTIMA VINCITA

Siamo giunti ad un nuovo giorno, mercoledì 28 settembre, e come ormai d’abitudine assisteremo ad una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero far vincere ad un giocatore fino ad un milione di euro. Giocare è semplicissimo ed una giocata costa solamente 1 euro. L’ultima vittoria milionaria è stata registrata a Roma il 12 settembre con una scommessa di 3 euro, e si tratta della 226esima vittoria generale, mentre è la 26esima vittoria del 2022.

Giocare, appunto, è veramente molto semplice e la scommessa minima parte da 1 euro per provare ad indovinare i 5 numeri dell’estrazione del Million Day. Ogni scommessa da, inoltre, accesso anche alla successiva estrazione dell’Extra MillionDay, mentre chiunque può decidere di giocare in due modalità diverse: singola o plurima. Nel secondo caso si potrà scommettere sull’uscita di più cinquine, con una sola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni cinque numeri. Inoltre, si può anche scegliere la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri, con un montepremi differente.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY?

Sicuramente se si decide di giocare al Million Day e all’Extra MillionDay ci si porrà una domanda importante: quanto posso vincere? Le vincite del Million Day dipendono soprattutto dalla quantità di numeri che si indovinano con la scommessa. Nella giocata singola, indovinando tutti e 5 i numeri, si vince 1 milione di euro, che scende a 1000 se si indovinano 4 numeri su 5. Indovinare 3 numeri frutta al giocatore 50 euro, mentre indovinarne solo due farà vincere 2 euro. L’Extra Million Day, invece, prevede una vincita di 100 mila euro se si indovinando tutti e 5 i numeri, mentre per 4 la vincita rimane 1000 euro. Il giocatore che indovina 3 numeri vince 100 euro, che scendono a 4 nel caso se ne indovinino 2. Infine, nelle vittorie, bisogna anche considerare una detrazione dell’8% per il netto del prelievo.

MILLION DAY: COME E DOVE GIOCARE

Appurate le vincite del Million Day e dell’Extra MillionDay rimane solo da capire dove e come si può giocare. Chiunque voglia tentare la fortuna di portarsi a casa il milione in palio, potrà scegliere di farlo sia nelle ricevitorie abilitate, oppure sul sito del Milllion Day. Scommettere sulla prima estrazione, da anche la possibilità automatica di partecipare a quella Extra, mentre il giocatore non dovrà fare altro che scegliere 5 (o più, in base alla modalità di giocata che si sceglie) numeri compresi tra 1 e 55. Le estrazioni, invece, vengono fatte ogni giorno alle 20:30 ed anche queste possono essere trovate sul sito del Million Day o nelle ricevitorie. Tutte le informazioni approfondite, comunque, possono essere trovate sul portale dedicato, nel quale si possono anche controllare le ricevitorie abilitate.

