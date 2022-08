MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi mercoledì 3 agosto 2022

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

L’attesa per l’estrazione è snervante anche questa sera, quindi perché non lasciarsi ispirare dalle statistiche di gioco per cercare di indovinare le cinquine fortunate di oggi? Vi ricordiamo che avete tempo fino alle 18.45 di oggi per partecipare all’estrazione di questa sera! Diamo un’occhiata più da vicino al MillionDay e ai cinque numeri che più di ogni altro hanno popolato le ultime estrazioni. Tra i grandi favoriti del gioco troviamo il 53 e il 55, protagonisti di ben 40 sorteggi. Subito sopra c’è il numero 30, apparso per 41 estrazioni, e poi il 9 che è stato scelto per 42 serate. In cima alla classifica dei favoritissimi c’è il numero 22, sorteggiato per 43 volte.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 2 agosto 2022: le cinquine

Concentriamoci ora sull’Extra MillionDay, che apre la classifica dei favoriti con il numero 44, protagonista di 18 estrazioni. Il 29 è stato sorteggiato per 19 serate mentre il 32 è stato scelto 20 volte. Il 19 è un habitué da 22 estrazioni mentre il 5 troneggia in cima alla classifica con le sue 23 estrazioni.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Nell’attesa, i giocatori più spericolati si chiederanno quali sono i numeri estratti meno di frequente e forse li sceglieranno per le prossime giocate, magari sperando di interrompere un circolo vizioso che tiene lontani parecchi numeri dalle ultime estrazioni. Nel gioco del MillionDay, i numeri 24 e 55 mancano all’appello da ormai 30 estrazioni, seguiti a ruota dal 18 e dal 45 che non sono stati sorteggiati per 34 serate. Il grande assente che in molti tengono d’occhio è però il 35, che non compare dalla bellezza di 78 sorteggi.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi 1 agosto 2022: le cinquine

Anche la variante di gioco Extra MillionDay ha i suoi numeri che si fanno desiderare ogni sera. Il 16 e il 17, per esempio, mancano da 26 estrazioni. Il 9 è assente da 31 sorteggi mentre l’11 non è comparso per 42 serate. Infine, il 14 fa sentire la sua mancanza da 46 estrazioni.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA ASPETTARSI DALLL’ESTRAZIONE DI OGGI?

La caccia all’ambito milione continua anche oggi, in attesa delle estrazioni dei numeri fortunati di questa sera. Nel frattempo, può essere utile fare un veloce riepilogo sulle regole del MillionDay e della sua variante Extra MillionDay, ma anche dei vari sistemi di gioco ammessi. Iniziamo con le basi del gioco: sia il millionDay sia l’Extra MillionDay permettono di scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. La cosiddetta giocata singola consiste nella scelta di una sola cinquina e costa un euro. È anche possibile scegliere fino a 10 cinquine (5 se giocate in ricevitoria) in quella che viene definita “giocata plurima”. Il costo è sempre di un euro a cinquina. Se siete giocatori più esperti e amanti dei sistemi di gioco complessi, allora potete provare i sistemi integrale e ridotto che vi consentiranno di scegliere da 6 a 9 numeri.

ESTRAZIONE MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri le cinquine di oggi 31 luglio 2022

Qualsiasi sistema di gioco scegliate per il MillionDay, sappiate che al costo aggiuntivo di un ulteriore euro è possibile far partecipare gli stessi numeri anche all’estrazione dell’Extra MillionDay. Ma dove bisogna andare per giocare? Potete recarvi nella vostra ricevitoria preferita oppure presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma si può anche giocare online semplicemente scaricando la App MyLotteries.

NUMERI VINCENTI MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA