Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, mercoledì 8 settembre

MILLION DAY, NUOVO FORTUNATO MILIONARIO?

Siamo giunti al secondo mercoledì del mese, e anche oggi, 8 settembre 2021, si palesa l’appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria di Lottomatica che consente a tutti gli italiani di sognare una vita migliore per mezzo del maxi-premio da un milione di euro messo in palio. Per vincerlo, tuttavia, occorre indovinare tutti e cinque i numeri vincenti, impresa affatto agevole. Come succede abitualmente, anche nella serata odierna l’estrazione si terrà alle 19 e l’augurio che ci sentiamo di rivolgervi è che quella odierna possa essere la giornata ideale per celebrare un ulteriore trionfo nel nostro Paese, esattamente come accaduto venerdì 3 settembre, quando la fortuna ha baciato un giocatore di Albenga, nel Savonese, divenuto ufficialmente il 189° milionario nella storia del Million Day.

Scatta quindi la caccia al vincitore numero 190 del milione di euro: l’auspicio è che ce ne possa essere anche più di uno già nel concorso di oggi, viste le difficoltà economiche connesse all’ultimo periodo e alla pandemia di Coronavirus, che ha contribuito a far sorgere una crisi importante sul mercato occupazionale, minando la solidità economica di tante, troppe famiglie del Belpaese. Vi rinnoviamo, quindi, l’invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, ricordando l’esistenza di premi minori: chi azzecca 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne pronostica correttamente tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

In attesa degli esiti della nuova estrazione del Million Day, riepiloghiamo brevemente le regole alla base di questa lotteria; infatti, da poco tempo sono stati introdotti sistemi innovativi per acciuffare il montepremi da un milione di euro. Qualsiasi giocata è basata su un importo minimo di un euro e sulla scelta di cinque numeri da 1 a 55, inclusi dunque entro un novero ristretto, a maggior ragione se confrontato con quelli che caratterizzano le altre lotterie. Non considerando la tradizionale giocata singola, esistono altri due tipi di scommesse per indovinare i numeri vincenti: la plurima e la sistemica.

La prima permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda prevede la selezione da 6 a 9 numeri e l’individuazione del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni bolletta del Million Day può essere validata in ricevitoria oppure attraverso il web, ma anche facendo ricorso all’applicazione My Lotteries. Per poter scommettere online, è necessario scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 8 SETTEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

