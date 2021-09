Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, sabato 4 settembre

MILLION DAY, OGGI NUOVO ASSALTO AL MILIONE

Primo sabato del nono mese dell’anno, e anche oggi, 4 settembre 2021, ritorna il Million Day, lotteria a premi fissi di Lottomatica che consente a chiunque di sognare una vincita record, che coincide con il maxi-premio da un milione di euro. Per agguantarlo, tuttavia, serve azzeccare tutti e cinque i numeri vincenti. Come da tradizione, pertanto, anche stasera l’estrazione si terrà alle 19 e auspichiamo che possa essere la giornata ideale per festeggiare un ulteriore trionfo nel nostro Paese, proprio come accaduto a metà settimana, quando la fortuna ha baciato le regioni Abruzzo, Sicilia e Toscana. Fino ad oggi sono 188 le vincite milionarie totali.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione venerdì 3 settembre: ecco la cinquina di oggi

Ora, è caccia al vincitore numero 189 del milione di euro nella storia del Million Day: la speranza è che possa essercene anche più di uno, considerato anche l’attuale periodo di ristrettezze economiche connesso (anche) alla pandemia di Coronavirus, che ha innescato una profonda crisi sul mercato del lavoro e messo a repentaglio la solidità economica di tante, troppe famiglie. Vi rinnoviamo, quindi, l’invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, e ricordiamo l’esistenza dei premi minori: chi indovina 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne pronostica correttamente tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

Million Day/ Numeri vincenti, estrazione di oggi giovedì 2 settembre 2021

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

In attesa della nuova estrazione del Million Day, analizziamo per un istante le regole che accompagnano questo concorso, visto che, da poco tempo, sono stati introdotti sistemi inediti per aggiudicarsi il montepremi da un milione di euro. Qualsiasi giocata è basata su un importo minimo di un euro e, con essa, devono essere scelti cinque numeri da 1 a 55, inclusi entro un novero ristretto rispetto a quelli che caratterizzano altre lotterie. Tuttavia, escludendo l’abituale giocata singola, esistono due ulteriori tipologie di scommesse per indovinare i numeri vincenti: la plurima e la sistemica.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione 1 settembre: ecco la cinquina di oggi!

La prima consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda consente la selezione da 6 a 9 numeri e l’individuazione del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni bolletta del Million Day può essere validata in ricevitoria oppure online, ma anche ricorrendo alla speciale applicazione My Lotteries. Per scommettere online, va da sé, bisogna scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 4 SETTEMBRE 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA