Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi sabato 6 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY, È CACCIA AL PREMIO MILIONARIO!

Si rinnova oggi, sabato 6 agosto 2022, l’appuntamento con Million Day ed Extra MillionDay. È in programma infatti una nuova estrazione di numeri vincenti, quindi di fatto è una nuova occasione per provare a conquistare un milione di euro. E se l’assalto va a vuoto, c’è sempre l’opzione di gioco, una seconda estrazione con la quale si possono vincere invece 100mila euro. Quel che conta è arrivare preparati all’appuntamento, quindi con la schedina pronta. Non dovete dimenticare di effettuare la vostra giocata, che peraltro è molto semplice da effettuare.

C’è la giocata singola, che richiede la compilazione di una schedina con 5 numeri. In alternativa, potete cimentarvi con quella plurima, che è composta da più giocate singole. La terza via è quella che porta alla giocata sistemistica. Ma in questo caso dovete fare una scelta ulteriore, cioè tra sistema integrale e sistema ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, l’altro una parte di quelle componibili con i numeri selezionati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

PREMI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUANTO SI VINCE

Quando si effettua la propria giocata si può scegliere se aggiungere l’opzione Extra MillionDay, per avere appunto la seconda possibilità di vincita con l’estrazione successiva. Fatto ciò, bisogna solo attendere l’uscita dei numeri vincenti per capire se la serata è fortunata e quanto. Partiamo dal gioco principale, Million Day. Come noto, col 5 si vince un milione di euro, ma non finisce qui. C’è il 4 con cui vincere mille euro, mentre il 3 garantisce una vincita di 50 euro. Con il 2 invece ci si deve accontentare di due euro. Quote in parte diverse per Extra MillionDay: col 5 si vincono 100mila euro, col 4 la vincita resta sempre di mille euro, però col 3 raddoppia, perché si ottengono 100 euro. Lo stesso vale per il 2, visto che si vincono 4 euro. Questi premi indicati, un esempio solo di quanto si vince con giocata singola da un euro, sono al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, non sono cumulabili tra loro, si vince il premio massimo conseguito.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME RISCUOTERE VINCITE

Se si pensa alle vincite di Million Day ed Extra MillionDay, il pensiero inevitabilmente vola anche a come riscuoterle. Del resto, è lo step successivo. Per quanto riguarda le giocate effettuate in ricevitoria, lì si possono riscuotere i premi fino a 543,48 euro. Lo stesso vale anche per quelle che arrivano a 2.173,92 euro, ma possono essere prenotate in qualsiasi ricevitoria. Con un premio fino a 10.500,00 euro, si può prenotare il ritiro del premio in ogni ricevitoria, dove si forniscono i dati e si sceglie se riscuotere tramite conto corrente bancario, postale o tramite uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo. Invece, per vincite superiori a 10.500,00 euro, bisogna rivolgersi direttamente presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio al Pubblico di Roma, con un documento di identità valido, codice fiscale, richiesta di pagamento compilata e forma di pagamento preferita. Se si opta per il ritiro del premio in banca, dopo due settimane bisogna presentare documento di identità, copia della richiesta di pagamento e fotocopia dello scontrino vincente allo sportello della Banca Intesa Sanpaolo dove è stata prenotata la vincita. Ma si hanno 60 giorni di tempo per tutto ciò dalla pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.

