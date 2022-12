Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, venerdì 2 dicembre 2022

MILLION DAY: RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, come d’abitudine attorno alle 20:30 verranno estratti i numeri vincenti per il Million Day e l’Extra MillionDay, il gioco a premi che potrebbe fruttare fino ad un milione di euro a qualche fortunato scommettitore. L’ultima vittoria registrata al Million Day risale al 20 novembre, grazie ad una giocata plurima fatta da Basiglio, in provincia di Milano. L’ultima vincita alla versione Extra, invece, è avvenuta pochi giorni prima, il 13 novembre, a Mazzano.

Chiunque voglia giocare al Million Day e all’Extra MillionDay deve, innanzitutto, sapere che è veramente facilissimo ed alla portata di tutti. La giocata minima è di 1 euro, con il quale si potrà puntare su 5 numeri differenti, mentre la partecipazione all’estrazione Extra è completamente gratuita e avviene in automatico con ogni giocata alla versione base. Inoltre, si può giocare sia online che di persona semplicemente recandosi o in una ricevitoria Sisal, oppure sul portale ufficiale del Million Day e sull’applicazione mobile MyLotteries. Le possibilità di giocare si interrompono alle 20:20, mentre 10 minuti dopo avvengono le due estrazioni ed, infine, dalle 20:35 si potranno già puntare i numeri per l’estrazione di domani.

GIOCATE E VINCITE DEL MILLION DAY

Insomma, capito come si può concretamente giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, occorre fare una piccola parentesi anche sulle varie modalità di gioco, che sono tre distinte. La giocata classica è quella singola, che con 1 euro permette di scommettere su una singola cinquina compresa tra l’1 e il 55. Intuitivamente, invece, la giocata plurima permette di scommettere su più di una cinquina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri scommessi. Infine, vi è la giocata sistemistica che permette di scommettere su un minimo di 6 ed un massimo di 9 numeri per aumentare le probabilità di vincita.

Chiarito come e dove giocare, è importante dunque definire chiaramente anche quali sono i premi in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay. Infatti, il ricco bottino da 1 milione di euro è solamente il montepremi massimo in palio nella prima estrazione, che nella versione Extra diventa di 100mila euro. Chiunque indovinasse 4 numeri, si porterebbe a casa 1.000 euro sia per la versione base che per la seconda estrazione. Con 3 numeri, nel gioco classico si vincono 50 euro, mentre nella versione Extra sono 100. Infine, come premio di consolazione, con 2 numeri si possono vincere rispettivamente 2 e 4 euro. I premi non sono cumulativi, ma nel caso si indovini parte di entrambe le sequenze, allora saranno sommati. Tutti i premi, infine, devono essere decurtati dell’8% al netto del prelievo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 DICEMBRE 2022

