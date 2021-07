ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Scopri la combinazione di oggi 2 luglio 2021

I numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 2 luglio 2021, sono appena stati estratti e disponibili qui sotto per i controlli del caso: avremo oggi il 173esimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica? L’attesa è tanta ma lo sapremo solo nel corso delle prossime ore: come sappiamo, chi azzecca la cinquina si porta a casa 1 milione di euro, cifra in grado di cambiare un’esistenza. Ma non è finita qui, è possibile infatti vincere denaro anche con altri risultati: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa la bellezza di 1000 euro, mentre chi indovina tre numeri su cinque si può consolare con 100 euro. Infine, chi becca due numeri su cinque ha un “rimborso” di 2 euro. Ricordiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani, sabato 3 luglio 2021, per la prossima estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

QUALI SONO LE GIOCATE DISPONIBILI AL MILLION DAY?

Ancora una larga fetta di appassionati del Million Day deve effettuare scommesse in vista dell’estrazione di oggi e per questo motivo non possiamo esimerci dal ripassare le tipologie di giocata. Partiamo dalla giocata singola, che è la giocata base: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. La giocata plurima consente invece di inserire all’interno della stessa schedine più giocate singole, fino ad un massimo di dieci giocate singole. Infine, c’è la giocata sistemistica, che consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte. (Aggiornamento di MB)

LA NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY: OGGI CI SARANNO VINCITORI MILIONARI?

Sono 26 i vincitori milionari eletti quest’anno e sale l’attesa in vista della prossima estrazione del Million Day. L’ultima maxi-vincita risale a giovedì 17 giugno, dove il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata da 1€ , e ora siamo alla caccia del 173esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica.

L’estrazione dei cinque numeri vincenti del MillionDay di oggi, venerdì 2 luglio 2021, è in programma alle ore 19.00 e in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è consentito piazzare giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione delle ore 19.00 potrete seguirla in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

Il nostro viaggio nel mondo del Million Day prosegue con l’analisi delle statistiche. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: l’1 mantiene saldamente la vetta con 45 estrazioni, seguito dal tris 21-50-55 con 43 estrazioni. Il 27 è un passo indietro con 42 estrazioni, mentre a 41 estrazioni troviamo 16, 46 e 51. Spazio infine a 20 e 28 rispettivamente con 40 e 39 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non rientrano nella combinazione da più tempo: nelle prime tre posizioni troviamo 4, 37 e 47 rispettivamente assenti da 37, 36 e 32 estrazioni. Il 38 manca all’appello da 29 giorni, mentre 49 e 22 non si fanno vedere da 23 e 22 concorsi. Il 15 è latitante da 20 turni, mentre 17 e il tandem 2-19 hanno un ritardo di 17 e 16 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 LUGLIO 2021

1 – 2 – 11 – 37 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



