MILLION DAY, NUMERI VINCENTI 28 AGOSTO/ Estrazione di oggi: i dati di venerdì

Dopo aver analizzato le statistiche e ricordato quali sono le tipologie di giocata a disposizione, mancano davvero pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi. Conosceremo il 121esimo vincitore della storia o dovremo attendere almeno fino a domani? Tra poco scopriremo se è tempo di eleggere “l’erede” dei due fortunati giocatori di Guanzate e di Castagnole Delle Lanze – premiati lo scorso 20 agosto – ma è necessario ricordare che fino alle ore 18.45 è consentito piazzare le ultime scommesse: è possibile giocare in ricevitoria, ma anche sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Come ben sappiamo, quindici minuti più tardi è prevista l’estrazione della combinazione che vale 1 milione di euro: a fondo pagina potrete conoscere la cinquina dorata, in alternativa possiamo seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il weekend è sempre più vicino ma il Million Day non si ferma: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, venerdì 28 agosto 2020. Prendere parte all’amato gioco targato Lottomatica è facilissimo: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma è possibile puntare anche su altre due tipologie di giocata. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Poi c’è la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In vista dell’imminente estrazione del Million Day, nei minuti delle ultime scommesse, è tempo di andare a conoscere quali sono le statistiche legate al gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 26, che non si fa vedere da 31 turni. Il 50 manca all’appello da 26 estrazioni, mentre il 18 è “latitante” da 23 giorni. 2, 40 e 54 non vengono estratti da 22 turni, mentre 30, 33 e 53 mancano all’appello da 21 estrazioni. Infine, segnaliamo il 4, che non rientra nella cinquina milionaria da 20 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quellio che sono stati estratti più spesso: primo posto condiviso da 1 e 49, che vantano una frequenza di 41 estrazioni. Il 16 si piazza subito dietro con 40 estrazioni, seguito dal 51 con 39 estrazioni. Da non sottovalutare il poker 2, 15, 24 e 43 con 38 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 AGOSTO 2020

14 – 29 – 31 – 48 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA