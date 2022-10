Million Day, numeri vincenti / Estrazione di oggi venerdì 28 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Mancano ormai poche ore all’estrazione delle cinquine vincenti del Million Day e della variante di gioco Extra MillionDay di oggi, venerdì 28 ottobre 2022. Le statistiche relative ai numeri più frequenti negli ultimi cinquanta turni potrebbero aiutare qualche giocatore a scegliere proprio quel numero che manca per completare la cinquina su cui scommettere. Per lasciarvi ispirare, andiamo subito a vedere cosa succede tra le statistiche del Million Day: qui, i grandi favoriti sono i numeri 20 (41 presenze), 30 e 53 (ciascuno con 42 estrazioni), poi 9 e 52 (entrambi pescati per 43 volte)

La classifica dell’Extra MillionDay vede invece la presenza del 19 (28 presenze), del 29 e 32 (tutti e due scelti 29 volte), del 7 (30 estrazioni) e del 5, protagonista di 32 serate. Potete decidere di scommettere su questi numeri oppure di sceglierne altri, ma avete tempo soltanto fino alle 20.20 di oggi. Potrete però tornare a giocare a partire dalle 20.35, quando le estrazioni saranno concluse e potrete iniziare le scommesse per il sorteggio di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Non dimenticate di controllare anche i numeri ritardatari, quelli che potrebbero continuare a sfuggire anche questa sera oppure potrebbero decidere di sorprendere gli scommettitori ed essere estratti dopo tanto tempo. Il Million Day ha come principali numeri ritardatari il 5 (25 assenze), il 23 (26 assenze), il 19 (disperso da 28 turni), il 22 (41 assenze) e l’11, ancora nascosto dopo 53 serate.

Guardando invece all’Extra MillionDay incontriamo i seguenti numeri: 29 (assente da 23 turni), 21 (36 assenze), 33 (lontano dai riflettori da 47 estrazioni), 3 (48 assenze) e 43 (che continua a giocare a nascondino dalla bellezza di 66 sorteggi).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 OTTOBRE 2022

