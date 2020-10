Million Day/ Numeri vincenti estrazione domenica 11 ottobre 2020

Siamo in chiusura di weekend ma anche oggi, domenica 11 ottobre, non manca l’appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che potrebbe cambiare la vita di uno – o più – dei numerosi concorrenti. La settimana che sta per concludersi è stata particolarmente fortunata dal momento che nella serata di giovedì 8 ottobre sono state realizzate ben tre vincite facendo così salire a 123 il numero dei milionari da febbraio 2018 ad oggi. Le ultime tre vincite milionarie, nello specifico, sono state realizzate a Piana degli Albanesi (PA) Lauria (PZ) e Nettuno (RM). Fino ad oggi la lotteria del Million Day ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 288 milioni di euro. Oltre a quelle da un milione realizzate grazie al “5”, infatti, non mancano gli altri premi ottenuti con le altre categorie di vincite, ovvero con il “4” del valore di mille euro, con il “3”, che permette di intascare 50 euro e persino con il “2” sebbene il premio sia di appena 2 euro, ovvero quanto il costo di una doppia giocata. Perchè allora non tentare anche oggi la fortuna? L’appuntamento fisso con la Dea Bendata è come sempre alle ore 19.00 in punto, quando sarà il momento di una nuova estrazione all’insegna del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 OTTOBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: LE REGOLE DEL GIOCO

Sono sempre più numerosi coloro che si avvicinano al gioco del Million Day, sperando quotidianamente di poter intercettare la combinazione formata dai numeri vincenti. Ne bastano cinque per poter dare il via ai festeggiamenti in occasione del milione di euro messo in palio. I numeri dovranno essere scelti da una rosa di cifre tra 1 e 55 e messi poi in gioco sulla propria schedina scegliendo tra le diverse modalità, dalla giocata singola – quella tradizionale al costo di 1 euro – alla sistemica, riservata ai veri appassionati del gioco quotidiano targato Lottomatica. C’è tempo fino alle 18.45 per giocare, ma si potrà riprendere pochi minuti dopo l’estrazione, portandosi così avanti in vista della prossima che avverrà, puntuale, alle 19 del giorno successivo. Per giocare al Million Day ci si potrà recare presso la ricevitoria più vicina oppure sfruttare le modalità online tramite la piattaforma Lottomatica (premia apertura di un proprio conto gioco) o in alternativa attraverso l’app My Lotteries che permette di eseguire la propria giocata da smartphone e tablet in mobilità.

