Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 14 aprile 2024: la cinquina fortunata

La settimana è finita, col weekend che è letteralmente volato. Prima di iniziarne una nuova, possiamo deliziarci con la quotidiana estrazione del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Anzi, sarebbe più corretto parlarne al plurale, dato che l’appuntamento è ormai da tempo doppio: uno alle 13.00 e uno alle 20.30. Chi è un assiduo giocatore sicuramente conoscerà tutte le regole e non mancherà di partecipare in entrambi gli orari con l’obiettivo di vincere il massimo premio in palio. Diventare milionari infatti è il sogno di moltissimi. Per tentare la sorte è necessario scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 oppure lasciare al caso questa selezione. Nel caso in cui la cinquina presente sulla propria schedina dovesse corrispondere a quella vincente, è il momento di far festa.

L’ultima volta che questo è accaduto era il 10 aprile, soltanto pochi giorni fa. Un fortunato giocatore di Milano attraverso una giocata effettuata online ha vinto nell’estrazione delle 20.30. La combinazione vincente in quel caso era stata 11 – 15 – 22 – 29 – 37. Chissà come è cambiata la sua vita e quella delle altre 281 persone che ce l’hanno fatta prima di lui! Non è dato saperlo, ma è sicuramente da sottolineare che la Dea bendata lo ha proprio baciato, dato che le statistiche ufficiali del concorso rivelano che ciò succede veramente di rado. Soltanto una volta ogni circa 3 milioni e mezzo. Non resta allora che sperare che la storia si ripeta e dunque correre a scoprire qual è l’esito delle estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day di oggi, domenica 14 aprile.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ED EXTRA: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 12 – 37 – 47 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 6 – 7 – 16 – 29 – 35

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ED EXTRA: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

