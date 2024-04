Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 19 aprile 2024

Il Million Day torna oggi, venerdì 19 aprile 2024, con il suo doppio appuntamento quotidiano. Infatti, ogni giorno si tiene un’estrazione a pranzo, l’altra a cena, nello specifico i numeri vincenti escono alle ore 13 e alle 20.30. Archiviate le prime combinazioni, è tempo di scoprire quelle serali, a patto che abbiate effettuato la vostra giocata. Chissà che strada avete scelto per provare a tentare la fortuna, visto che ci sono modalità di gioco diverse. Partiamo da quella più semplice, che è la giocata singola. In questo caso dovete scegliere 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di un euro. Se scegliete più cinquine, potete giocarle tutte nella stessa schedina attraverso la giocata plurima.

Il discorso cambia per la giocata sistemistica. In questo caso bisogna scegliere da 6 a 9 numeri. Si possono generare da 6 a 126 giocate singole. A prescindere dal tipo di giocata che preferite, avete anche la facoltà di “abbonare” la schedina per più concorsi. Con la giocata singola fino a 20 estrazioni, per le altre due modalità il limite è di cinque estrazioni. Passiamo a Extra MillionDay, l’opzione di gioco per partecipare a un’ulteriore estrazione di numeri vincenti. Giocare è ancor più semplice, visto che va solo attivata l’opzione. I numeri sono li stessi di quelli messi in gioco col Million Day.

COME CONTROLLARE LE SCHEDINE DI MILLION DAY E LA RISCOSSIONE DELLE VINCITE (ANCHE EXTRA)

Una volta completate le giocate al Million Day e/o a Extra MillionDay, ai giocatori non resta che attendere l’estrazione per scoprire se si è vinto. Anche su questo ci sono modalità diverse. Raccoglieremo e riporteremo i numeri vincenti, ma poi potrete controllarli anche sul sito ufficiale del gioco o attraverso l’applicazione My Lotteries. In entrambi i casi, ci sono sezioni per controllare le schedine, inserendo il numero seriale delle schedine o il qr code. Si ottiene così l’esito della propria giocata.

Lo step successivo è scoprire come riscuotere la vincita, nel caso in cui abbiate vinto al Million Day. Ma le procedure di richiesta del pagamento cambiano a seconda del modo in cui è stata effettuata la giocata – se in ricevitoria, in alternativa online – e dall’importo del premio (anche nel caso dell’Extra MillionDay). Infatti, se è fino a mille euro, si pronta il ritiro del pagamento in uno dei punti vendita autorizzati o sul proprio conto gioco. Però, se il premio è milionario, bisogna presentarsi in una filiale Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma con i documenti necessari, cioè scontrino e documenti di identità.

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 6 – 14 – 19 – 34

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 18 – 38 – 44 – 53

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

