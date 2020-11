Million Day/ Numeri vincenti: estrazione martedì 10 novembre

Ottobre è stato tra i mesi più fortunati di sempre, ma novembre è partito con il piede giusto: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 10 novembre 2020. Come dicevamo, in questi primi dieci giorni de mese sono già stati eletti due vincitori milionari: il primo il 3 novembre a Milano, il secondo il 4 novembre a Trescore Balneario. Ma non solo: la Lombardia è terra particolarmente fortunata, considerando che le ultime tre maxi-vittorie sono state registrate in quella regione. Ma bando alle ciance: c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione della combinazione dorata è attesa alle ore 19.00: qui a fondo pagina potrete conoscere la cinquina che vale un milione di euro, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day in attesa di conoscere la combinazione vincente di oggi. Andiamo a scoprire quali sono le principali statistiche e partiamo dai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 53, che manca all’appello ormai da 53 estrazioni. Subito dopo troviamo il 3, di cui non si hanno notizie da 40 turni. 22 e 7 sono latitanti rispettivamente da 36 e da 34 turni, mentre il 35 non viene estratto da 26 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, quelli che vengono estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo 16 e 51 con 42 estrazioni. Subito dietro troviamo il 17 con 41 estrazioni, mentre sono ben quattro i numeri con 40 estrazioni: parliamo di 2, 31, 33 e 37.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 NOVEMBRE 2020

6 – 14 – 42 – 43 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA