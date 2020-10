MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti domenica 18 ottobre 2020

Il Million Day da pochi minuti ha presentato i cinque numeri vincenti che caratterizzano la nuova estrazione di oggi, domenica 18 ottobre. Il successivo passo da compiere è quello delicato ma importantissimo riservato alla verifica. In che modo? Basta scorrere appena sotto per scoprire i numeri estratti direttamente attraverso la nostra pagina web. In alternativa ci sono altri metodi per procedere alla verifica dei nuovi numeri estratti. Se la giocata è stata realizzata online, allora alle 19.00 in punto, collegandosi al sito ufficiale, già dalla home sotto alla combinazione estratta sarà visibile anche l’esito della giocata. La nuova estrazione sarà visionabile anche in ricevitoria o sul sito ufficiale del Million Day così come attraverso l’App Lotto su cui dalla funzionalità “verifica vincite, inserendo il numero seriale riportato sullo scontrino di gioco sarà possibile scoprire se si è tra i nuovi milionari. Infine, sarà possibile anche dalla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 OTTOBRE 2020

10 – 11 – 28 – 49 – 50

MILLION DAY: STATISTICHE, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Le statistiche rappresentano come sempre un’ottima fonte di ispirazione nel Million Day. Numeri ritardatari e numeri frequenti possono contribuire a fornire un valido aiuto per chi intende giocare alla lotteria a premi fissi di Lottomatica ma non sa su quali cifre puntare. In merito al viaggio nel mondo dei numeri che “latitano” con maggiore frequenza, ricordiamo il 12 che da 32 estrazioni continua a farsi desiderare piazzandosi in cima all’ideale classifica. Il secondo gradino del podio è occupato da due numeri, il 53 ed il 21, entrambi assenti da 30 estrazioni. Segue il numero 2 che da 23 estrazioni si lascia desiderare. Appena fuori dal podio troviamo il 24, con 20 estrazioni in ritardo, esattamente come il numero 20. E poi ancora il 25 ed il 10, entrambi assenti da 19 estrazioni. Proseguiamo con il viaggio nel mondo dei numeri frequenti: è il 16 a restare in cima alla classifica dopo aver collezionato 44 estrazioni. Appena alle sue spalle troviamo il 2 a quota 41 estrazioni. Due posti sono occupati nel terzo gradino del podio: si tratta del 55 e del 17 entrambi a quota 44 estrazioni. Tra le presenze frequenti, infine, segnaliamo anche il 51, il 33 e il 29 a quote 39 estrazioni. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE?

In questa domenica di ottobre inoltrato, torna puntuale l’appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che non si ferma neppure nel giorno di festa. Il periodo per l’Italia è molto delicato a causa dell’emergenza Covid ma nonostante questo gli italiani possono confidare ancora in un momento di intrattenimento e svago giornaliero grazie al Million Day. La nuova estrazione è fissata alle 19.00 in punto, quando i concorrenti che hanno messa a segno la giocata si fermeranno per assistere ai nuovi numeri vincenti. Quella di oggi sarà una domenica fortunata? L’obiettivo è sempre quello di riuscire a centrare la combinazione formata da cinque numeri e riuscire così a portarsi a casa la vincita maxi del valore fisso di un milione di euro. L’ultima vincita milionaria, come ricorda Agipronews.it, è stata la numero 130 dall’inizio del gioco (da febbraio 2018) e la settima in otto giorni. La fortuna ha bussato alle porte di San Felice a Cancello (CE) grazie ad una giocata da un euro. Ad oggi il Million Day ha distribuito in tutto il Paese, da nord a sud, vincite per oltre 292 milioni di euro.

MILLION DAY: COME SI GIOCA

Quella di oggi, domenica 18 ottobre, potrebbe essere una giornata estremamente fortunata per gli italiani che si avvicineranno al gioco del Million Day. Cinque i numeri attesi con l’estrazione delle ore 19.00, ovvero quelli che vanno a comporre la schedina di gioco e che potrebbero portare, se intercettati, alla vincita da un milione di euro. La scelta dei numeri è tra 1 e 55 e la giocata singola ha un prezzo fisso di 1 euro. Non c’è però solo il primo premio dal momento che si vince anche indovinando 2, 3 o 4 numeri. In particolare risulta molto interessante anche la vincita con “4” del valore di mille euro. La giocata può essere completata sia in ricevitoria oppure online previa registrazione ed apertura di un conto di gioco su Lottomatica.it. In questo caso si potrà sfruttare il buono di benvenuto fino a 10 euro, utile per realizzare ulteriori giocate e sfidare ancora di più la Dea Bendata in attesa di essere baciati. Altra alternativa, la giocata tramite app My Lotteries che permette di giocare ma anche successivamente verificare le eventuali vincite.



