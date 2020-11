MILLION DAY/ Numeri vincenti 5 novembre 2020: estrazione combinazione di oggi

È arrivato il momento di andare a conoscere la combinazione vincente del Million Day: alle ore 19.00 in punto si è tenuta l’estrazione della cinquina, che potete controllare qui a fondo pagina. Conosceremo oggi il 133esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Tra poco potremo scoprirlo. Ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata due giorni fa, martedì 3 novembre, ed è stato premiato uno scommettitore di Milano, che ha utilizzato una giocata in abbonamento per 7 giorni. Non dimentichiamo che sono anche previsti dei premi secondari, ecco quali: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi azzecca tre numeri e 2 euro per chi becca due numeri. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di venerdì 6 novembre: per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani con un nuovo giro sulla giostra Million Day. (Aggiornamento di MB)

COME FUNZIONA IL GIOCO?

Manca davvero poco all’estrazione della combinazione vincente del Million Day ed è tempo di andare a ripassare le tipologie di giocata per questi ultimi minuti prima del gong. Inziamo con la singola, ovvero dalla giocata base: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Un’altra tipologia di giocata a disposizione è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, abbiamo la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (126 combinazioni max), il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole. Non ci resta che darvi appuntamento a tra poco per l’estrazione della cinquina vincente di oggi… (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO IL NUOVO VINCITORE DEL MILION DAY

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 5 novembre 2020. Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: c’è tempo per le ultime giocate fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. É consentito effettuare le ultime scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online oppure grazie all’applicazione My Lotteries. E vedere l’estrazione del Million Day è semplicissimo: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sulle pagine de ilsussidiario.net. Ovviamente qui a fondo pagina potrete verificare la combinazione che vale 1 milione di euro.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche. Partiamo dai ritardatari, ovvero dai numeri che non vengono estratti da più tempo: al primo posto troviamo il 53, che manca all’appello da 48 giorni. Il 25 non si fa vedere da 37 turni, mentre il 3 è assente da 35 estrazioni. Non si hanno notizie di 22 e 48 da 31 giorni, mentre 52 e 7 sono latitanti rispettivamente da 30 e da 29 estrazioni. Passiamo adesso ai frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: vetta della classifica condivisa da 16 e 51, entrambi con 41 estrazioni. A quota 40 estrazioni troviamo 2, 17 e 37, mentre 31 e 33 sono fermi a quota 39 estrazioni. Segnaliamo infine il tris 11, 28 e 29 con 38 estrazioni del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 NOVEMBRE 2020

17 – 44 – 48 – 52 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



