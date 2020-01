Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi 7 gennaio 2020

Il Million Day con i suoi numeri vincenti (che trovate a fondo pagina) ormai da giorni rappresenta l’appuntamento fisso per il quale gli appassionati di numeri e di giochi proprio non possono farne a meno! Il nuovo gioco di Lottomatica continua ad appassionare grazie anche al ricco primo premio messo in palio e che tanto fa gola ai giocatori. Si tratta di un montepremi da un milione di euro che andrà nelle tasche di chi riuscirà a intercettare l’intera combinazione vincente formata da cinque numeri (scelti tra 1 e 55). L’orario da segnare e fissato per ogni estrazione quotidiana sarà le 19.00 in punto ma c’è tempo fino a poco prima per scegliere i numeri preferiti da inserire sulla propria schedina di gioco ed incrociare le dita in vista di una nuova entusiasmante e – si spera – fortunata giocata! La prima settimana si è conclusa in modo poco fortunato, nonostante l’apertura del nuovo anno: come andrà oggi, martedì 7 gennaio, all’indomani della Lotteria Italia che ha distribuito in tutto il Paese i suoi ricchi premi? L’appuntamento con il Million Day e la Dea Bendata non si esaurisce ma anzi prosegue senza sosta ricordando che oltre alla vincita maggiore ci sarà spazio anche per i premi minori, il più interessante quello da mille euro che sarà possibile ottenere indovinando quattro numeri della cinquina vincente.

MILLION DAY, LO SCONTRINO E LE INFO

Se vi state domandando come poter aumentare le possibilità di vincita al Million Day, la risposta arriva dai nuovi sistemi. Come rammenta Lottomatica, infatti, la giocata sistemica permette di scegliere da 6 a 9 e permette di selezionare il tipo di sistema preferito, ovvero integrale o ridotto. Ma ci sarà spazio anche per la giocata singola ad importo fisso di 1 euro o plurima, che permette cioè di inserire all’interno della medesima schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri al costo di 1 euro. Qualunque sia la modalità di gioco, l’obiettivo è sempre quello di riuscire a centrare più numeri possibili della combinazione vincente e portarsi a casa il premio maggiore. Se avete scelto di completare la vostra giocata presso la ricevitoria di fiducia, non perdere lo scontrino del Million Day che vi sarà rilasciato dal ricevitore ed all’interno del quale troverete tutte le informazioni relative alla giocata stessa. Questo sarà utilissimo in caso di vincita in quanto grazie allo scontrino sarà possibile verificare i numeri giocati, i dati della giocata attraverso il QR-Code presente, la data di estrazione, l’importo totale giocato e la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la giocata. Questo semplice biglietto rappresenterà il vostro lasciapassare al jackpot messo in palio ogni giorno dall’amata lotteria quotidiana a premi fissi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 GENNAIO 2020

14 – 21 – 28 – 40 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



