Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi giovedì 4 maggio 2023

ESTRAZIONI MILLION DAY 4 MAGGIO 2023:

Appuntamento con il Million Day e l’Extra Million Day anche in questo giovedì 4 maggio 2023. Quali saranno i numeri che anche oggi regaleranno un milione di euro a qualche fortunato giocatore? Anche in questo giovedì c’è un doppio appuntamento con due estrazioni, una alle 13 e una alle 20.30. Sono 253 le estrazioni milionarie dal lancio del gioco e tanti anche in questo 2023 i fortunati giocatori che hanno portato a casa la maxi cifra. Ricordiamo che al concorso si vince già indovinando due numeri. Più numeri si indovinano, più ci si avvicina ad un milione che si porta a casa centrando la cinquina vincente. Ricordiamo inoltre che si vince anche con l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che permette di portare a casa fino a centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Ogni giorno il Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro a tanti giocatori che tentano la fortuna. L’ultima maxi vittoria si è registrata il 28 aprile a Ischia, la splendida isola in provincia di Napoli. Quella precedente era arrivata dieci giorni prima, il 18 aprile a Gagliole (MC), con l’estrazione delle 13 del Million Day. E ancora 16 aprile, la fortuna aveva puntato un giocatore di Casagiove (CE). Il 14 aprile era stato il turno di un giocatore di Montescaglioso (MT) mentre il 7 aprile a Pechino, in provincia di Siracusa, era stata centrata la cinquina vincente. Sono 253 le persone che hanno ottenuto un milione dall’inizio del lancio del gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 13 – 23 – 36- 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 9 – 41 – 43 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

