Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi lunedì 10 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Lunedì di grandissime aspettative per scoprire le cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che saranno estratte tra pochissime ore! Per ingannare l’attesa, vediamo le statistiche di gioco e cerchiamo di capire quali saranno le cifre che comporranno la combinazione fortunata. Iniziamo con i numeri estratti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni: il Million Day schiera in campo il 48 e 53, entrambi sotto i riflettori da 40 estrazioni, mentre si fa strada il 30, scelto per 41 volte. Ancora più affezionati i numeri 52 (42 presenze) e 9, che ha già conquistato 44 sorteggi.

L’Extra MillionDay invece ha la sua personale classifica composta dal 7 e dal 19 (entrambi con 26 serate alle spalle), dal 32 (27 turni), dal 5 (protagonista di 28 estrazioni) e dal 29, che è stato scelto 29 volte. avete tempo fino alle 20.20 per studiare questi numeri e capire quali potrebbero essere quelli giusti, perché dopo non sarà più possibile scommettere sulle cinquine di oggi. Dalle 20.35 potrete infine partecipare all’estrazione di domani.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per non dimenticare nessuna possibilità, sbirciamo anche quali sono i numeri ritardatari del gioco, tra i quali la Dea Bendata potrebbe decidere di pescare per sorprendere gli scommettitori. Il Million Day non vede da un po’ di tempo l’11 (35 assenze), il 3 (con le sue 36 assenze), il 13 (che latita da 37 turni), ma anche il 21 (43 assenze) e il 31, che gioca a nascondino ormai da 48 turni.

Non dimentichiamoci l’Extra MillionDay e non sottovalutiamo le possibilità che può offrire. La variante sente ultimamente la mancanza dei numeri 20 e 44 (entrambi assenti da 30 sorteggi), del 16 (38 assenze), del 43 (48 turni senza essere pescato) e infine dell’8, che ancora una volta non si fa scegliere da 52 serate.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Per chi non lo sapesse, il Million Day e la sua variante Extra MillionDay elargiscono premi in denaro anche ai giocatori che non hanno azzeccato la cinquina vincente. Sembra incredibile, ma le regole del Million Day prevedono che con due dei cinque numeri fortunati vi spetti il premio di consolazione di due euro. Con tre numeri la cifra sale a cinquanta euro e con quattro numeri schizza direttamente a mille euro. La cinquina vincente vi fa acchiappare il maxi premio da un milione di euro.

L’Extra MillionDay può darvi la possibilità di agguantare altri soldi extra da sommare all’eventuale vincita del Million Day. Il premio è pari a quattro euro indovinando due numeri vincenti, poi sale a cento euro con tre numeri e aumenta ancora a mille euro con quattro numero. Con la “extra” combinazione completa incassate centomila euro. Le cifre sono indicate al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

