Million Day numeri vincenti/ Estrazione oggi sabato 30 luglio 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2022 E CACCIA AL MILIONE…

Gli appassionati del Million Day sono pronti a dare la caccia ai numeri vincenti di questo gioco e dell’Extra MillionDay. Oggi, sabato 30 luglio 2022, è in programma una nuova estrazione del gioco di base, così come di quello opzionale. In queste ore che ci separano dal momento della verità cresce la voglia di centrare la cinquina fortunata che vale un milione di euro. Recentemente il tabellone dei vincitori ha avuto una bella scossa. Mercoledì, infatti, a Rose (CS), in Calabria, è stata registrata la 24esima vincita milionaria dell’anno con una giocata singola da un euro.

Pertanto, Million Day ha premiato da gennaio di quest’anno ben 224 giocatori, solo per quanto riguarda il primo premio da un milione di euro. Invece risale al 13 luglio l’ultima grande vincita di Extra MillionDay, con cui si possono vincere invece 100mila euro per quanto riguarda il primo premio. In questo caso il premio è andato a Roma. Sta a voi aggiornare queste statistiche centrando una bella e clamorosa vincita con l’estrazione di oggi Million Day ed Extra MillionDay.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Non sarà passato inosservato che l’ultima vincita del Million Day da un milione di euro è stata centrata con una giocata singola da un euro. Per chi non sa ancora come si gioca, è importante sapere che si tratta proprio della giocata base, quella più semplice. Basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi giocando appunto un euro. Ma non è l’unica modalità disponibile. Avete a disposizione come scelta anche la giocata plurima, che consente di inserire nella schedina più giocate singole. La terza via è quella che porta alla giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per aumentare le probabilità di vincita. In questo caso, dovete fare un’ulteriore scelta tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e sistema ridotto, che sviluppa invece solo una parte delle possibili giocate singole e quindi ha costi inferiori rispetto alla precedente. Per aggiungere Extra MillionDay alla giocata Million Day cosa bisogna fare? Basta aggiungere la nuova opzione di gioco, disponibile per ogni tipo di giocata del gioco di base.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Ora arriviamo al tema sicuramente di maggior interesse dopo quello relativo al come si gioca: quanto si vince a Million Day ed Extra MillionDay? Bisogna fare qualche premessa. In primis, i premi variano a seconda della giocata effettuata, anche se non differiscono poi di molto. Ma prendete, dunque, le tabelle che vi indichiamo solo come riferimento di base, perché teniamo conto infatti di una giocata singola da un euro. Per Million Day il primo premio è chiaramente di un milione di euro, mentre con il 4 è di mille euro. Chi riesce a indovinare tre numeri vincenti, invece, possono ottenere 50 euro. Infine, due euro per coloro che indovinano due numeri della combinazione fortunata. Passiamo all’Extra MillionDay, con cui invece si può vincere un premio massimo di 100mila euro. Questo per quanto riguarda il 5. Col 4 anche qui si vincono mille euro, invece con il 3 si ottengono 100 euro. Infine, quattro euro per coloro che realizzano il 2. Vi ricordiamo che i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli conquistati col Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2022

