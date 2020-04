Million Day/ Numeri vincenti giovedì 16 aprile 2020

Pubblicità

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Neanche ieri abbiamo eletto il 103esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima vittoria del super jackpot risale al 25 marzo 2020, quando un giocatore di Pietra Ligure (Savona) si accaparrò 1 milione di euro per aver beccato la cinquina. C’è tempo per le ultime giocate fino alle ore 18.45: non sarà possibile effettuare scommesse in ricevitoria a causa dell’emergenza coronavirus, ma c’è l’opportunità di compilare schedine tramite le piattaforme online e l’app My Lotteries. Sarà possibile seguire l’estrazione delle ore 19.00 su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, come sempre, potrete consultare la cinquina sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione della cinquina vincente, proseguiamo il nostro viaggio nel mondo Million Day e andiamo ad analizzare le statistiche principali. Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 44, che manca ormai all’appello da ben 73 estrazioni. La medaglia d’argento va al 12 con le sue 44 estrazioni, mentre la coccarda di bronzo spetta al 9, del quale non si hanno notizie ormai da 42 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 30 e 22, entrambi assenti da 39 estrazioni, e del 25, che manca all’appello da 36 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: continua a guidare la classifica con le sue 47 estrazioni, seguito da 1 e 14, rispettivamente a 44 e 43 estrazioni. Segnaliamo inoltre la frequenza di 6 (41 estrazioni), 18 (38 estrazioni), 10 (38 estrazioni) e 49 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 APRILE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



