Million Day, numeri vincenti/ La doppia estrazione di oggi 20 febbraio 2024

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI. ARRIVERÀ LA VITTORIA?

Come ogni giorno, in questo martedì 20 febbraio siamo in attesa di conoscere i numeri del Million Day, che verranno estratti per il secondo appuntamento giornaliero alle 20.30. Il gioco offre come di consueto una doppia possibilità di vincita: ci sono infatti due estrazioni al giorno, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Queste permettono di vincere ogni volta un milione di euro puntandone solamente uno. Le regole del concorso sono molto semplici: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi puntare proprio un euro su questi. L’ultima maxi vincita è arrivata il 31 gennaio, dunque ormai 20 giorni fa, con l’estrazione delle 20.30: la vittoria da un milione è stata la 277esima dal lancio del Million Day.

Nessuno, ancora, ha vinto il milione nel mese di febbraio: chissà se la maxi vittoria arriverà proprio oggi in questa doppia estrazione del 20 febbraio! Ricordiamo che esistono diverse opzioni per giocare al Million Day: ci sono infatti varie piattaforme sulle quali è possibile avanzare la propria combinazione vincente scelta con i numeri tra l’1 e il 55. Si può prendere parte al sorteggio nelle ricevitorie autorizzate, dunque fisicamente, o tramite i rivenditori online oppure ancora utilizzando l’App My Lotteries. Ricordiamo che nel caso di schedina avanzata fisicamente, questa dovrà essere conservata. Sull’app del Million Day è possibile poi anche consultare tutte le statistiche riguardo ai numeri ritardatari e quelli frequenti: dati che possono aiutare nella scelta dei numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 7 – 13 – 49 – 51 – 55

EXTRA MILLION DAY: 8 – 22 – 26 – 34 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











