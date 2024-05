Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dei numeri fortunati dell’estrazione di oggi 26 maggio 2024

È arrivato uno dei giorni più attesi della settimana; la domenica. I tanti programmi per questo giorno di primavera inoltrata non cambiano le abitudini più radicate come quella di tentare la fortuna giocando al Million Day, il concorso che in palio mette preziosi premi che arrivano fino a un milione di euro, il più ambito dai tanti giocatori che ogni giorno scelgono tra le due estrazioni del concorso, quella delle 13 e quella delle 20.30. Anche oggi, dunque, si potrà giocare al concorso che appassiona sempre tanti italiani perché il rapporto tra costi e benefici è davvero perfetto: si può infatti vincere un montepremi molto alto puntando appena… Un euro! E come se ciò non bastasse, il gioco dà due possibilità di vincita: quella del Million e quella dell’Extra Million Day.

Si tratta, dunque, di un concorso semplice e immediato al quale giocare con molta facilità: dopo aver scelto i propri numeri preferiti basterà soltanto decidere se effettuare una giocata semplice, plurima o sistemica. In base alla propria decisione cambieranno le modalità del concorso: infatti saranno differenti i numeri di giocate ma anche i numeri da giocare che nel caso del sistema sono di più (ovviamente con premi più bassi in caso di vittoria). Il gioco offre poi anche la possibilità di giocare in abbonamento: una modalità perfetta per chi ha dei numeri del cuore e vuole ripetere la giocata più volte all’interno della stessa settimana.

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI DI DOMENICA 26 MAGGIO

ORE 13.00

MILLIONDAY: 10 – 21 – 36 – 40 – 52

EXTRA MILLION DAY: 2 – 13 – 16 – 19 – 39

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











