Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 6 aprile 2024

Il Million Day è un concorso quotidiano al quale si può giocare ogni giorno con ben due appuntamenti, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Si tratta di un gioco che mette in palio premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. È possibile poi anche giocare al secondo concorso, quello dell’Extra Million Day. Questo gioco secondario si può aggiungere a qualsiasi tipo di giocata, che sia singola, plurima o sistemistica. Il costo fisso è di euro per le giocate singole, mentre per quelle plurime è possibile scegliere se aggiungere questa seconda possibilità ad ogni giocata. Per le giocate sistemistiche il costo è pari ad 1€ per ogni combinazione di 5 numeri generata dal sistema, come possiamo vedere sul sito dello stesso concorso.

Le estrazioni dell’Extra Million Day avvengono alla stessa ora di quelle del Million, dunque alle 13:00 e 20:30. È possibile giocare tutti i giorni a qualsiasi ora, ad eccezione dei due intervalli di chiusura: tra le 12:50 e le 13:05 e tra le 20:20 e le 20:35. Nelle ore restanti del giorno, si può giocare a questo fortunato concorso che mette in palio premi importanti che come abbiamo detto, arrivano fino a un milione di euro. I numeri da scegliere, per entrambi i concorsi, sono compresi tra l’1 e il 55: la combinazione deve essere da cinque numeri. Indovinandoli tutti si porterà a casa un milione per il gioco principale e fino a 100.000 euro per l’Extra Million Day.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 5 – 20 – 25 – 31 – 34

EXTRA MILLIONDAY: 11 – 16 – 29 – 36 – 46

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











