Million Day/ Numeri vincenti: l’estrazione delle cinquine di oggi 1 febbraio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI

La settimana entra nel vivo: siamo già a giovedì e domani inizierà il weekend, attesissimo da tutti i lavoratori! Oggi, inoltre, abbiamo dato il benvenuto al mese di febbraio 2024, dopo aver salutato il primo mese dell’anno. Mese nuovo, vecchie abitudini, come amiamo ricordare. Anche oggi, infatti, l’appuntamento è il solito con il Million Day, concorso fortunato che permette di vincere fino a un milione euro in un gioco che offre due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Si tratta di un gioco che si tiene tutti i giorni, festivi compresi, e che ci permette di portare a casa premi importanti che partono già da due numeri indovinati e che ovviamente vanno a salire. Anche in questa giornata, dunque, siamo pronti a scoprire i numeri vincenti e i premi che porteranno con sé.

Ricordiamo che per giocare al concorso basta scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Dopo aver scelto la combinazione preferita bisognerà scegliere se effettuare una giocata semplice, plurima o sistemistica e puntare su questa un euro. C’è anche la possibilità di giocare in abbonamento. Dopo aver scelto i numeri del Million Day il sistema ci darà l’opportunità di giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece mette in palio 100.000 euro in aggiunta al gioco principale. Proprio ieri, 31 gennaio 2024, un fortunato giocatore ha centrato la vittoria da un milione di euro, portando a casa la maxi cifra a Brancaleone. Chissà se anche oggi la fortuna bacerà qualche fortunatissimo….

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 7 – 12 – 41 – 46 – 53

EXTRA MILLION DAY: 5 – 14 – 33 – 35 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











