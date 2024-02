Million Day/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi, 12 febbraio 2024

NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, OGGI 12 FEBBRAIO 2024

Million Day ed Extra MillionDay di nuovo in campo oggi, lunedì 12 febbraio 2024, con una nuova estrazione. Dopo quella che si è tenuta a pranzo, è tempo di “accendere” la serata e infiammare la vostra cena con i nuovi numeri vincenti. Per poter tentare la fortuna, però, bisogna effettuare la propria giocata. Avete compilato la schedina? Potete farlo tramite dispositivi digitali o comunicando a voce in ricevitoria i numeri che volete giocare. In alternativa, ci sono i canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati. Il costo è di un euro, tre invece sono i tipi di giocata.

La giocata singola è quella che prevede la scelta di 5 numeri. La giocata plurima è formata da più giocate singole, fino ad un massimo di 10 a scontrino, ognuna da 1 euro. La giocata sistemica, invece, richiede fino a 9 numeri e genera una pluralità di giocate. Ma al Million Day si affianca Extra MillionDay, che ha una modalità ancor più semplice di gioco: basta selezionare tale opzione per partecipare alla seconda estrazione.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

L’attesa per scoprire i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay cresce, intanto soffermiamoci sulle statistiche. Cominciamo dai numeri frequenti. Al primo posto c’è il 54 con 84 concorsi. Più staccato il 17, al secondo posto a quota 75. Sono 72 invece le estrazioni collezionate da 25 e 7, che si piazzano insieme sull’ultimo gradino del podio. Al quarto posto, invece, il 52, che di frequenze ne ha accumulate 69.

Passiamo ora ai numeri frequenti del gioco opzionale del Million Day, cioè Extra MillionDay, a cui si può partecipare semplicemente selezionando tale opzione per avere un’altra occasione di vincita. Al primo posto c’è il 41 con 80 estrazioni. Alle sue spalle, al secondo posto, c’è il 38, che invece ne ha collezionate 70. Una in più del 6, che è appunto a quota 69. Alle sue spalle una coppia, quella formata da 25 e 12, che invece di frequenze ne hanno accumulate 68, quindi si prendono insieme il quarto posto.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

21 – 47 – 55 – 14 – 35

EXTRA MILLION DAY:

29 – 25 – 28 – 7 – 33

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

11 – 21 – 34 – 41 – 55

EXTRA MILLION DAY:

6 – 14 – 22 – 29 – 36

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

