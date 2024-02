Million Day/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi 7 febbraio 2024

Million Day ed Extra MillionDay: estrazioni di oggi, 7 febbraio 2024

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, si terranno come di consueto le nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che mettono in palio fino ad un massimo di 1 milione di euro in due differenti appuntamenti giornalieri! Ricordiamo, infatti, che da alcuni mesi è stata introdotta un’estrazione aggiuntiva, che si tiene ogni giorno alle ore 13, precedendo quella classica che si tiene alle 20:30.

Le possibilità di vincita nel Million Day e nell’Extra MillionDay, dunque, sono di fatto raddoppiate e, non a caso, infatti, si sono registrati fino ad ora ben 273 vincite milionarie. Per partecipare al concorso, inoltre, non è richiesta alcuna abilità specifica, perché i giocatori non dovranno fare altro che indicare nell’apposita schedina 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, indicando anche l’orario in cui si intende partecipare al concorso. Similmente, si potrà anche scegliere di giocare, con gli stessi numeri e raddoppiando il valore della propria scommessa, all’Extra Million Day, che è una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima.

Million Day ed Extra MillionDay, modalità di gioco e statistiche

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, tuttavia, oltre alla giocata descritta sopra, vi è anche la possibilità di scegliere altre modalità. Vi è, infatti, quella plurima, nella quale si possono indicare su una singola schedina più cinquine, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Inoltre, i giocatori esperti possono optare per la giocata sistemica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, elaborando poi tutte le possibili cinquine valide per l’estrazione, ma accontentandosi di premi leggermente minori, anche se più semplici da vincere.

Particolarmente utile per chi fosse intenzionato a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay potrebbe rivelarsi la statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che più tempo mandano nelle estrazioni. Nel gioco principale, il numero più in ritardo è il 6, con 36 assenze. Lo seguono, poi, il 24 (31 assenze), il 3 (30 estrazioni mancate), il 26 (in ritardo di 27 giorni) e il 14 con le sue 26 assenze. Per quanto, invece, riguarda i ritardatari dell’Extra Million Day, spicca l’11 con le sue 57 estrazioni mancate. Seguono, poi, il 50 (48 assenze), l’8 (con 35 giorni di ritardo), il 47 e il 7, entrambi a quota 34 assenze.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

7 – 20 – 24 – 37 – 55

EXTRA MILLION DAY:

19 – 36 – 40 – 41 – 44

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

3 – 19 – 39 – 54 – 55

EXTRA MILLION DAY:

6 – 13 – 17 – 30 – 44

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

