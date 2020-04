MILLION DAY/ Numeri vincenti lunedì 20 aprile 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Ci siamo, via alle verifiche: pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 20 aprile 2020, ed è tempo di scoprire se incoroneremo il 103simo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica. Chi azzecca la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma attenzione anche ai vari premi secondari: chi indovina quattro numeri su cinque si mette in saccoccia 1.000 euro, chi indovina tre numeri su cinque intasca 100 euro, mentre chi indovina due numeri su cinque si deve accontentare di 2 euro. I cinque numeri vincenti sono disponibili a fondo pagina, ma ricordiamo che è inoltre possibile controllare la vincita andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

A QUANDO RISALE L’ULTIMA VINCITA DEL MILLION DAY

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Continua senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita risale al 25 marzo 2020, il 102esimo scommettitore premiato con il super jackpot è stata registrata a Pietra Ligure, provincia di Savona. Come ormai ben sappiamo, non è più possibile effettuare scommesse in ricevitoria, ma restano comunque valide le due alternative: le piattaforme online e l’applicazione My Lotteries. Ricordiamo che è possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Non solo, ovviamente: subito dopo le 19.00 troverete la cinquina vincente sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Continuiamo il nostro viaggio nell’Universo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Come ormai ben sappiamo, la giocata base è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Ricordiamo che è possibile giocarla in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Poi abbiamo la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro.

Pubblicità

La plurima si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 APRILE 2020

1 – 11 – 15 – 29 – 31

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA