MILLION DAY/ Numeri vincenti martedì 28 aprile 2020: estrazione di oggi

Dopo aver analizzato le statistiche del Million Day, ci soffermiamo sulle tipologie di giocata a disposizione. Per prendere parte al gioco targato Lottomatica è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, mentre il costo della giocata è di 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma è possibile scegliere anche la giocata plurima o la giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, mentre la seconda permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto (il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte). Come reso noto da Lottomatica, per la giocata singola è possibile giocare fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento. (Aggiornamento di MB)

OGGI CI SARÁ LA COMBINAZIONE VINCENTE?

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00 per la precisione, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 28 aprile 2020. Subito dopo l’estrazione della cinquina, sarà possibile controllare i numeri a fondo pagina. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime scommesse: ricordiamo che è possibile giocare su piattaforme online e applicazione My Lotteries, mentre per il momento è sospesa la possibilità di recarsi in ricevitoria. L’estrazione in programma quindici minuti più tardi sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Conosciamo adesso insieme quali sono i numeri ritardatari ed i numeri frequenti…

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day ed andiamo a conoscere le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Fari puntati su numeri ritardatari e numeri frequenti, partiamo dai primi: quali sono i numeri che non vengono estratti da più tempo? In cima a questa speciale classifica troviamo il 30, di cui non si hanno notizie da ormai 51 estrazioni. Medaglia d’argento al 41 con le sue 44 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 36 con le sue 30 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 8 (28 estrazioni), 27 (25 estrazioni), 46 (19 estrazioni) e 47 (18 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in vetta troviamo il 35 con 45 estrazioni, seguito da 1 e 14 rispettivamente a 44 e 4e estrazioni. Segnaliamo infine 6 (41 estrazioni), 49 (40 estrazioni), 20-18 (39 estrazioni) e 40-16 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 APRILE 2020

10 – 15 – 40 – 46 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



