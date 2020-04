Million Day/ Numeri vincenti mercoledì 15 aprile 2020

Pubblicità

Ci siamo, l’estrazione del Million Day è alle porte: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Non abbiamo un vincitore milionario ormai dal 25 marzo 2020, quando un fortunato scommettitore di Pietra Ligure (Savona) azzeccò la cinquina vincente, e c’è grande curiosità di capire se oggi sarà il giorno giusto. C’è tempo per effettuare le ultime giocate fino alle ore 18.45: sarà possibile compilare schedine tramite le piattaforme online o grazie all’applicazione My Lotteries. Impossibile giocare in ricevitoria, a causa dell’emergenza coronavirus. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e sarà possibile conoscere i cinque numeri vincenti su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, come sempre, potrete consultare la cinquina sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day è tempo di “ripassare” le modalità di giocata a disposizione degli scommettitori. Abbiamo tre tipologie: la singola, la plurima e la sistemistica. La più utilizzata è la singola, che consente la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra 1 e 55 compresi. L’importo della giocata è di 1 euro. La plurima prevede invece l’inserimento all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole, sempre al costo di 1 euro. Infine, la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. In questo caso occorre fare una distinzione tra sistema integrale e sistema ridotto, il primo sviluppa tutte le possibili giocate mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 APRILE 2020

3 – 43 – 45 – 48 – 52

