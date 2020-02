MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 1 febbraio 2020: la combinazione

Manca poco all’estrazione di oggi, sabato 1 febbraio 2020, del Million Day: c’è grande attesa per conoscere quali sono i numeri vincenti (controllali a fondo pagina). C’è ancora un po’ di tempo per effettuare le ultime giocate e proviamo a scoprire insieme qualche statistica sul gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, uno dei dati più amati dagli scommettitori: parliamo di quei numeri che mancano da più tempo all’appello. Continua la sua latitanza il 45, numero assente ormai da 37 estrazioni: subito dopo troviamo insieme 7 e 27, numeri assenti rispettivamente da 35 e 33 estrazioni. Il 16 manca all’appello da 32 estrazioni, mentre non si hanno notizie del 39 da 27 turni. Segnaliamo inoltre il 17 (21 estrazioni), 13 (19 estrazioni) e 47 (18 estrazioni). Un’altra statistica molto considerata è quella legata ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: l’1 conferma il primo posto con le sue 45 estrazioni, seguito da 6 (42 estrazioni) e 53 (41 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

IL NUOVO CONCORSO DI OGGI DEL MILLION DAY

Con l’inizio del nuovo mese il Million Day rinnova il suo appuntamento e torna puntuale nella serata di oggi, sabato 1 febbraio 2020, pronto a distribuire ricchi premi ai suoi appassionati. La lotteria a premi fissi di Lottomatica, sta per compiere il suo primo anno di vita e ad oggi ha distribuito ben 97 premi da un milione di euro ciascuno. L’ultimo è stato messo a segno proprio sul finale di un gennaio non tanto generoso ma che ha permesso di far salire a 97 il numero di fortunati milionari. Lo scorso 30 gennaio è toccato ad un concorrente di Crema (CR) dare il via ai festeggiamenti che, siamo certi, continueranno ancora a lungo dal momento che la ricca vincita contribuirà certamente a cambiare in maniera drastica la sua vita. Ma le vincite da tenere bene in mente rese possibile grazie al Million Day ed al suo appuntamento quotidiano, non si esauriscono certamente qui dal momento che dallo scorso febbraio ad oggi sono state realizzati oltre 26 mila “4” del valore di 1000 euro ciascuno. Per non parlare dei numerosissimi premi da 50 euro andati agli appassionati che sono riusciti a centrare i tre numeri dei cinque che compongono la combinazione vincente.

MILLION DAY, GIOCATA ONLINE: IL BONUS BENVENUTO

Ogni giorno è quindi quello giusto per sfidare la sorte e tentare di vincere al Million Day! Giocare alla lotteria targata Lottomatica è semplicissimo in quanto basterà scegliere una combinazione formata da cinque numeri scelti tra 1 e 55 e sperare che nell’estrazione delle 19.00 siano proprio loro a comparire tra quelli vincenti! La giocata di un solo euro potrà così garantire la svolta decisiva della propria vita in quanto, se la Dea Bendata deciderà di bussare alla vostra porta, sarà possibile mettere a segno una ricca vincita del valore di un milione di euro! Se volete provare ad avvicinarvi al Million Day direttamente online, attraverso il sito Lottomatica sarà possibile registrarsi in pochi passi e successivamente tentare la sorte, potendo godere anche di un bonus di benvenuto del valore di 10 euro che potrebbe così aumentare ulteriormente le possibilità di portare a casa una cospicua vincita. Per poter utilizzare il Bonus Benvenuto però, sarà necessario effettuare la prima ricarica (di almeno 10 euro ed entro 90 giorni dalla registrazione del conto gioco) entro il 31 marzo 2020.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 FEBBRAIO 2020

4 – 16 – 46 – 50 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA