Inizia un nuovo mese sul calendario e quale modo migliore se non cominciarlo con una nuova giocata al Million Day? Alle ore 13:00, tutto come da programmi, ci sarà spazio per la prima delle due estrazioni di oggi, in questa domenica 1 giugno 2025, di conseguenza a breve capiremo che ne sarà della nostra vita. Ognuno di noi che ha giocato al Million Day ha fra le mani una potenziale vincita da un milione di euro ma per comprendere realmente se quel pezzo di carta senza alcun valore a breve diverrà preziosissimo dobbiamo aspettare l’orario indicato dell’estrazione e soprattutto sperare che i cinque numeri che abbiamo giocato combacino con quelli che sono stati sorteggiati.

Obiettivo, fare quindi il match con i cinque prescelti, che in realtà sono dieci tenendo conto anche degli extra Million Day, la cinquina che permette di ottenere 100 mila euro, un ottimo premio consolatorio. Il mese di maggio 2025 è stato uno dei più ricchi di sempre per quanto riguarda il gioco del milione di euro, tenendo conto che sono stati ben 4 i vincitori, per una media di successo di quasi uno ogni settimana. Speriamo che oggi sia la nostra occasione: se così fosse da domani probabilmente non sarete più sulle nostre pagine a leggere i numeri fortunati.

