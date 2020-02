Million Day/ Numeri vincenti oggi 10 febbraio 2020

L’appuntamento con il Million Day torna in questo nuovo inizio di settimana che potrebbe essere quella giusta per mettere a segno le due vincite milionarie grazie alle quali far salire a 100 il numero dei fortunati concorrenti. Per i numeri vincenti occorre attendere come sempre le ore 19.00, quando andrà ufficialmente in scena l’attesa estrazione. Le modalità legate alla giocata restano sempre le medesime: 5 numeri da scegliere tra 1 e 55 al costo di un solo euro. Il sogno resta ovviamente quello di mettere a segno l’intera combinazione e salire così dritto nell’area dei milionari. L’ultima vincita è stata realizzata a Roma lo scorso 4 febbraio facendo salire a 98 i milionari ma si può vincere anche grazie alla giocata online attraverso il sito Lottomatica. In che modo? Se non si dispone ancora di un conto gioco sarà sufficiente registrarsi e giocare al Million Day direttamente su Lottomatica.it, dove sarà possibile, dopo la prima ricarica, beneficiare anche di un bonus pari a 10 euro. Un’occasione ulteriore per continuare a giocare e, perchè no, a vincere grazie alla lotteria quotidiana a premi fissi.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 10 FEBBRAIO 2020

Manca sempre meno alla nuova estrazione del Million Day ed a breve conosceremo la nuova sequenza di numeri vincenti che potrebbero al 99esimo milionario italiano. Tuttavia, i premi messi in palio restano numerosi. Da non sottovalutare, ad esempio, le vincite messe a segno con il “4” del valore di mille euro e che finora hanno interessato oltre 26mila concorrenti. Si vince anche centrando tre numeri, ma in questo caso ci si dovrò accontentare di una vincita di appena 50 euro, mentre scende a 2 euro quella realizzabile indovinando i due numeri della combinazione. Ad ogni modo la Dea Bendata è come sempre imprevedibile e quindi chi vorrà tentare la fortuna potrà fare riferimento ai propri numeri del cuore oppure affidarsi ai nuovi sistemi che permettono al tempo stesso anche di aumentare le probabilità di vincita avendo più numeri a disposizione. Il tutto sarà possibile farlo giocando online, in ricevitoria o semplicemente scaricando l’affidabile app ufficiale My Lotteries che vi permetterà di essere sempre costantemente aggiornati sul vostro gioco Lottomatica preferito.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 FEBBRAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



