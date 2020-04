Million Day/ Numeri vincenti oggi 11 aprile 2020

Nuovo appuntamento, in questo sabato che precede la Santa Pasqua, con l’estrazione del Million Day di oggi 11 aprile 2020. La lotteria a premi fissi di Lottomatica dà l’appuntamento a tutti i suoi affezionati giocatori alle 19.00 in punto, quando sarà possibile scoprire la nuova combinazione vincente composta dalle 5 cifre che potrebbero portare alla vincita di un milione di euro. Denaro, questo, che potrebbe essere utile a qualche italiano che fa fatica ad andare avanti a causa di molte attività ancora chiuse per via dell’emergenza Coronavirus ma che potrebbe anche essere impiegato dai più generosi per contribuire ad aiutare gli ospedali più in difficoltà per l’acquisto di dispositivi medici a protezione dei tanti operatori sanitari in prima linea. Ad ogni modo, ricordiamo che da quasi un mese non si registra alcuna vincita milionaria. Era infatti lo scorso 25 marzo quando a Pietra Ligure, in provincia di Savona, veniva realizzata la 102esima vincita dall’inizio del concorso, ovvero da febbraio 2018. Da allora però, tutto si è fermato, un po’ come l’Italia delle ultime settimane. La speranza di tutti è che si possa presto tornare a gioire anche solo per una vincita (non necessariamente milionaria) al popolare gioco di Lottomatica.

MILLION DAY, COME GIOCARE

Se gli altri giochi Lottomatica sono attualmente fermi, lo stesso discorso non vale per il Million Day. Con le restrizioni adottate dal governo al momento l’unica modalità per poter procedere alla giocata quotidiana resta quella online. Accedendo alla home del sito Million Day, infatti, si legge subito dell’impossibilità momentanea di giocare in ricevitoria ma resta comunque attiva la possibilità di giocare tramite l’app My Lotteries o attraverso il sito Lottomatica. Nel primo caso, basterà scaricare l’app ufficiale e gratuita sul proprio dispositivo per inizia subito a comporre la propria giocata oppure a verificare l’eventuale vincita o ancora poter visionare le precedenti combinazioni vincenti. Ad ogni modo è necessario avere un proprio conto di gioco online. In merito al modo in cui è possibile giocare, basterà scegliere 5 numeri che andranno a comporre la combinazione, da 1 a 55. Successivamente si avrà tempo fino alle ore 18.45 per poter scegliere i propri numeri preferiti e procedere alla nuova giocata nella speranza che possa essere quella vincente.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 APRILE 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA