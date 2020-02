MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione dei oggi 11 febbraio 2020

In attesa dell’estrazione Million Day che inaugura la nuova settimana rivelando i numeri vincenti di questo lunedì 10 febbraio (CONTROLLA A FONDO PAGINA LA COMBINAZIONE), è tempo di statistiche. Il portale Lottomatica aggiorna quotidianamente l’andamento dei numeri ritardatari e dei numeri frequenti sulla base del precedente concorso. Dopo l’estrazione della passata domenica, in cima ai numeri ritardatari regge il 27 che si lascia inseguire ormai da 42 estrazioni conquistando il titolo del principale ritardatario della lotteria a premi fissi Lottomatica. Alle sue spalle si posiziona il 17 che ha collezionato finora 30 estrazioni mancanti. Terzo gradino dell’immaginario podio vede protagonista il 47 con 27 estrazioni saltate. La “top five” si arricchisce di ben tre numeri (42, 40 e 25) tutti a 40 turni saltati e l’11, assente da 18 estrazioni così come il 3. Sul piano dei numeri frequenti, invece, si fa sempre più spazio il numero 1 che non cede il passo conquistando il record di 45 estrazioni. A brevissima distanza (42 estrazioni) troviamo però i numeri 35, 10 e 9 mentre appaiono da 41 estrazioni anche i numeri 40 e 5. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVO CONCORSO MILLION DAY

E’ tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day: tra poco scopriremo i numeri vincenti di oggi, martedì 11 febbraio 2020 (controlla i numeri a fondo pagina). E’ trascorsa una settimana dall’ultima vincita milionaria, che ha premiato un fortunato giocatore di Roma, ed è ripartita la caccia al jackpot: c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Ricordiamo che è possibile seguire l’estrazione in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito. Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ma non solo, ogni giocatore può scegliere diversi tipi di giocata: oltre alla giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima (consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole) e per la giocata sistemistica, divisa a sua volta tra Integrale e Ridotto.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2020

C’è grande attesa per scoprire quali sono i numeri vincenti di oggi del Million Day e per vedere se la Dea bendata premierà un altro fortunata giocatore: ricordiamo che il numero dei vincitori milionari è fermo a 98, la tripla cifra è sempre più vicina. Come accade per Lotto e Superenalotto, per scegliere i numeri da giocare c’è chi si affida a diverse “componenti”: c’è chi gioca sempre gli stessi numeri e chi invece si affida alle statistiche. Uno dei dati statistici maggiormente presi in considerazione è sicuramente quello legato ai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più volte. In vetta a questa speciale classifica troviamo ancora il numero 1, che è stato estratto in 45 occasioni. Tre numeri condividono il secondo posto: protagonisti in 42 estrazioni sono 35, 10 e 9. Medaglia di bronzo da spartire tra 40 e 6, che hanno permesso di vincere in 41 occasioni. Segnaliamo infine 44 (39 estrazioni), 3 (39 estrazioni) e 50 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 FEBBRAIO 2020

7 – 28 – 35 – 41 – 55

7 – 28 – 35 – 41 – 55



