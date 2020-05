MILLION DAY/ Numeri vincenti 11 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Ci siamo quasi, è tutto pronto per l’estrazione del Million Day (controlla a fine pagina i numeri vincenti) ed è tempo di andare a scoprire qualche dettaglio in più in relazione alle statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in prima posizione troviamo il 14 con 45 estrazioni, seguito dal tandem 35-1, entrambi a quota 44 estrazioni. In terza posizione troviamo il 40, a quota 41 estrazioni. Da non sottovalutare il tris 40-18-10, tutti e tre con 39 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: prosegue senza sosta la latitanza del 41, di cui non si hanno notizie da 57 estrazioni. La medaglia d’argento va al 47, assente da 31 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 39, che manca all’appello da 28 estrazioni. Vi evidenziamo inoltre i ritardi di 3 (25 estrazioni), 48 (23 estrazioni) e 2 (22 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

NUOVO VINCITORE OGGI?

La nuova settimana riparte con il Million Day: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, lunedì 11 maggio 2020. Due giorni fa, sabato 9 maggio, è stato registrato il 104esimo vincitore milionario della storia a Fabriano, provincia di Ancona. Chi sarà adesso il 105esimo ad assicurarsi il maxi jackpot messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica? C’è grande curiosità di scoprirlo, ma l’appuntamento con l’estrazione è alle ore 19.00: fino a quindici minuti prima, alle ore 18.45, c’è tempo di compilare le ultime scommesse e di tentare la fortuna. Ricordiamo che per il Million Day è possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Ricordiamo che sulla schedina saranno disponibili tutti i dati del caso: i numeri giocati, il QR-CODE con i dati della giocata, la data di estrazione, l’importo totale giocata e, ovviamente, data/ora della giocata.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Per giocare al Million Day è necessario compilare una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo della giocata è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola, la più utilizzata dagli scommettitori, ma non è l’unica tipologia di giocata a disposizione. Una delle più utilizzate è la giocata plurima, che consente agli scommettitori di mettere nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. Si può giocare in abbonamento fino a cinque concorsi. Un’altra tipologia di giocata molto amata è la sistemistica, che permette al giocatore di scegliere da sei a nove numeri, fornendo la possibilità di accedere ad un sistema integrale o ad un sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 MAGGIO 2020

8 – 18 – 39 – 41 – 44

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



