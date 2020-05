MILLION DAY/ Numeri vincenti 12 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI A FINE PAGINA) e concentriamo la nostra attenzione sulle principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: terminata la latitanza del 41, in prima posizione troviamo il 47 con 32 estrazioni di assenza. La medaglia d’argento spetta al 3, di cui non si hanno notizie da 26 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo va al 48, assente da 24 estrazioni. Non si hanno notizie del 2 da 23 turni, mentre 31 e 1 sono out da 21 giri. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: primo il 14 con 45 estrazioni, seguito da 35 e 1, entrambi con 44 estrazioni. 49 e 18 vantano 40 estrazioni, mentre il 40 è fermo a 39. (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

SCOPRIAMO SE OGGI CI SARANNO NUOVI VINCITORI

Nuovo giorno e nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 12 maggio 2020, che saranno disponibili a fondo pagina come di consueto. A tre giorni dall’ultima maxi vincita, registrata a Fabriano, c’è attesa di scoprire chi sarà il 105esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. Molti giocatori stanno effettuando in questi minuti le ultime giocate: ricordiamo che la deadline è fissata per le ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma quindici minuti più tardi. E’ possibile compilare schedine in ricevitoria, ma anche sulle piattaforme online e tramite la pratica applicazione My Lotteries. Seguire l’estrazione è invece molto semplice: oltre all’ipotesi ricevitoria, basta collegarsi su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulle tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori.

Pubblicità

MILLION DAY, TIPOLOGIE DI GIOCATA

Giocare al Million Day è semplicissimo: basta infatti scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Il costo di ogni schedina è di 1 euro, ma è possibile ricorrere anche ad altre due tipologie di giocata: parliamo della plurima e della sistemistica, che andiamo adesso a scoprire meglio. La tipologia plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. E’ possibile giocare in abbonamento fino a cinque concorsi. Per quanto riguarda la tipologia sistemistica, invece, questa consente la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Qui dobbiamo fare un’ulteriore distinzione tra sistema integrale (sviluppa tutte le giocate singole°) e sistema ridotto (sviluppa solo una parte delle giocate singole).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 MAGGIO 2020

6 – 28 – 43 – 44 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA