Million Day/ Numeri vincenti oggi 13 febbraio 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: è tutto pronto per la pubblicazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Alle ore 19.00 in punto conosceremo la cinquina vincente che potrebbe permettere ad un fortunato giocatore di assicurarsi 1 milione di euro: c’è tempo per giocare fino alle 18.45, poi è tempo di affidarsi alla Dea bendata. Seguire l’estrazione è semplicissimo: è possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. L’ultima vincita milionaria al Million Day risale a martedì 4 febbraio 2020: un fortunato giocatore di Roma ha “beccato” i cinque numeri estratti e si è messo in tasca la bellezza di un milione di euro. Ricordiamo che dal febbraio 2018 – da quando è iniziato il gioco Lottomatica – i vincitori del jackpot sono stati 98…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 13 FEBBRAIO 2020

La probabilità di vincita del gioco è di 1 su 3.478.761, decisamente ostico dunque, ma per tentare la fortuna al Million Day basta un attimo: prendere parte al gioco a premi targato Lottomatica è semplicissimo, scopriamo insieme i vari tipi di giocata a disposizione. La giocata più comunque è sicuramente la giocata singola: prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Ma non è l’unica via disponibile: è infatti possibile ricorrere alla giocata plurima o alla giocata sistemistica. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. Per quanto concerne la giocata sistemistica, occorre fare un distinguo tra Integrale e ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. Non ci resta dunque che attendere l’estrazione del Million Day, incrociamo le dita…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 FEBBRAIO 2020

