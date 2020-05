MILLION DAY/ Numeri vincenti 13 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Alle ore 19.00 è stata effettuata l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 13 maggio 2020: è possibile controllare i numeri vincenti a fondo pagina per le verifiche del caso. Tra non molto sapremo se potremo festeggiare il 105esimo vincitore milionario, capace di “beccare” la cinquina vincente e di portarsi a casa la bellezza di 1 milione di euro. Un jackpot che fa gola a migliaia di scommettitori, ma non mancano comunque premi minori degni di nota. Chi azzecca quattro numeri su cinque si porta a casa la bellezza di 1000 euro. Ma non solo: chi indovina tre numeri su cinque si mette in saccoccia 100 euro, chi ne indovina due su cinque si può consolare con 2 euro. Ricordiamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ora non ci resta che controllare le schedine giocate e scoprire se la Dea bendata ha scelto bene: appuntamento a domani per la nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE?

Nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Ieri nessuno è riuscito ad azzeccare la cinquina che vale 1 milione di euro, ma tantissimi giocatori sono pronti per il nuovo evento con la fortuna: conosceremo oggi il 105esimo milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Non ci resta che scoprirlo. Nel frattempo, però, attenzione al tempo rimasto per le ultime giocate: a disposizione fino alle 18.45 per compilare e fare stampare le ultime scommesse, con l’estrazione in programma 15 minuti più tardi. Come ormai ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries, mentre l’estrazione è visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Quali sono i numeri ritardatari? Quali, invece, i numeri frequenti? Le statistiche sono molto amate dai giocatori del Million Day, abituati a trarvi spunto per compilare le scommesse, per questo motivo andiamo a scoprire insieme quali sono i dati più accattivanti in attesa dell’estrazione della cinquina vincente. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 47, assente da 33 estrazioni, seguito da 3 e 48, rispettivamente con un ritardo di 27 e di 25 estrazioni. Non si hanno notizie del 2 da 24 estrazioni, mentre 31 e 1 hanno fatto perdere le loro tracce da 22 turni. Passiamo adesso ai frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso al Million Day: il 14 vanta una frequenza di 45 estrazioni, mentre 35 e 1 sono fermi a quota 44. Troviamo poi 49 e 18 con 40 estrazioni, mentre il 40 è fermo a quota 39.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 MAGGIO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA