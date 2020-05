MILLION DAY/ Numeri vincenti 14 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Manca una manciata di minuti all’estrazione del Million Day (controlla a fine pagina i numeri estratti) di oggi ed è tempo di analizzare quali sono le principali statistiche legate al gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: in cima alla classifica troviamo il 14 con 45 estrazioni, seguito da 35 e 1, entrambi a quota 44 estrazioni. Il terzo posto è occupato da 49 e 18 con 40 estrazioni. Segnaliamo inoltre la frequenza di 40 (39 estrazioni) e del tris 37-10-8 (38 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica spazio al 47, assente da 34 estrazioni. La medaglia d’argento va al 3 con 28 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 48 con 26 estrazioni. Del 2 non si hanno notizie da 25 estrazioni, mentre l’1 manca all’appello da 23 turni. (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

ATTESA PER IL PROSSIMO VINCITORE

Nuovo appuntamento oggi con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 14 maggio 2020. Sono trascorsi cinque giorni dall’ultima maxi-vincita, registrata a Fabriano (provincia di Ancona), e c’è grande curiosità di sapere se oggi potremo festeggiare il 105esimo vincitore del jackpot messo in palio dal gioco targato Lottomatica. Per giocare al Million Day fino alle ore 18.45 sarà possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries, mentre l’estrazione è prevista quindici minuti più tardi. Sulle pagine de Il Sussidiario potrete controllare la cinquina milionaria a fondo pagina, ma vi ricordiamo che è possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Scopriamo adesso insieme quali sono le tipologie di giocata a disposizione…

Pubblicità

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

La giocata singola è la classica giocata base del Million Day: è necessario compilare una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Ma questa è solo la prima delle tre possibili tipologie di giocata: abbiamo infatti anche la possibilità di optare per la giocata plurima e per la giocata sistemistica. Partiamo dalla plurima: questa prevede la possibilità di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. Per quanto riguarda la sistemistica del Million Day, questa prevede la possibilità di scegliere da sei a nove numeri, scegliendo successivamente tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 MAGGIO 2020

2 – 4 – 17 – 18 – 19

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA