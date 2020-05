MILLION DAY/ Numeri vincenti 15 maggio 2020: scopri l’estrazione di oggi

Pubblicità

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day (controlla i numeri a fine pagina) e andiamo a conoscere quali sono le tre tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Partiamo dalla giocata base, ribattezzata “singola”: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole: ogni giocata singola costa 1 euro. In questo caso è possibile giocare in abbonamento fino ad un massimo di cinque estrazioni. Infine, abbiamo la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, che genera un minimo di 6 ed un massimo di 126 giocate singole. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento fino ad un massimo di cinque estrazioni. (Aggiornamento di MB)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE DE MILLION DAY?

Nuovo appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 15 maggio 2020. Tutti vogliono conoscere il 105esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultima vittoria risale al 9 maggio 2020, premiato uno scommettitore di Fabriano, provincia di Ancona. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e si potrà seguire su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre a fondo pagina potrete controllare la cinquina vincente. Attenzione però: fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse e non c’è tempo da perdere. Ricordiamo che è possibile compilare la propria giocata nelle ricevitorie e sulle piattaforme online, senza dimenticare che è possibile accedere al servizio offerto dall’applicazione My Lotteries.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Conosciamo insieme quali sono le principali statistiche legate al Million Day e non possiamo non prendere in considerazione i numeri ritardatari ed i numeri frequenti. Partiamo dai primi, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 47, che manca all’appello da 35 estrazioni. Non si hanno notizie del 3 da 29 estrazioni, mentre il 48 è assente da 27 turni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 1 (24 estrazioni), del tris 38-13-7 (23 estrazioni) e 53 (22 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono estratti più spesso nelle ultime settimane: in prima posizione troviamo 35, 14 e 1, tutti e tre a quota 44 estrazioni. Poi c’è il 18, a quota 41 estrazioni, mentre il 49 si ferma a quota 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 MAGGIO 2020

5 – 13 – 15 – 37 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



