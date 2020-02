MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazioni di oggi 17 febbraio 2020

Quali sono i numeri del Million Day che potrebbero essere di ispirazione al futuro centesimo vincitore milionario? (controlla a fine pagina i numeri vincenti). Sarà la Dea Bendata a stabilirlo ma nel frattempo un importante aiuto arriva dalla sezione dedicata alle immancabili statistiche rese note da Lottomatica subito dopo la fine di un nuovo concorso. In occasione dell’estrazione di oggi 17 febbraio, scopriamo quali sono i più recenti numeri ritardatari aggiornati alla giocata di ieri: il 27 conquista il primato con le sue 49 estrazioni mancanti. Il secondo gradino dell’ideale podio vede protagonisti due numeri, il 42 ed il 40, entrambi a quota 27 estrazioni mancanti. E così vale anche per il terzo posto occupato dal numero 11 e dal 3, entrambi assenti da 25 estrazioni. Sul fronte dei numeri frequenti, ecco qual è la situazione aggiornata all’estrazione di oggi 17 febbraio. Il numero 1 continua ad essere il più frequente con la sua presenza registrata in 45 estrazioni. Lo inseguono a brevissima distanza i numeri 35 e 10 a quota 43 estrazioni, e subito a seguire il 9 con 42 estrazioni. Seguono i numeri (41) ed il 40 (40) che potrebbero dare degli ottimi spunti per la realizzazione della nuova giocata odierna. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TORNA ANCHE OGGI L’ATTESISSIMO CONCORSO

La nuova settimana potrebbe aprirsi con un’ondata di fortuna grazie al Million Day. La lotteria a premi fissi di Lottomatica è in attesa di annunciare il suo centesimo vincitore milionario già atteso nello scorso weekend. La Dea Bendata però, sembra essersi presa un po’ di meritato riposo dopo aver distribuito un altro milione di euro proprio lo scorso giovedì 13 febbraio, quando un concorrente di Fano (provincia di Pesaro e Urbino), è diventato il 99esimo milionario, entrando di fatto nell’albo d’oro dei vincitori del Million Day. Quella di oggi, 17 febbraio potrebbe rivelarsi una giornata importante per coloro che torneranno a compiere la nuova giocata del Million Day, tramite giocata singola o sistema. Quest’ultimo metodo permette di poter aumentare le probabilità di vincita grazie alla possibilità di giocare un maggior numero di numeri. Alle 19 in punto, come da tradizione, sarà resa nota la combinazione fortunata composta dai cinque numeri vincenti scelti da 1 a 55. Entro quanto sarà possibile giocare? Dalle 19 alle 18.45 del giorno successivo, tutti i giorni, sarà possibile compiere la propria giocata e sperare di essere il nuovo milionario italiano!

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DI OGGI

I cinque numeri chiamati a rappresentare la combinazione vincente del Million Day anche stasera saranno resi noti ma da quattro giorni continuano a girare a vuoto senza portare almeno uno dei numerosi appassionati a festeggiare l’importante vincita. Tuttavia, occorre ribadire che le occasioni per festeggiare sono molteplici dal momento che sarà possibile gioire anche con il “4”. Centrando infatti quattro numeri della cinquina fortunata il premio sarà pari a mille euro e questa vincita, dall’inizio del gioco è stata centrata ad oggi quasi 30mila volte. Passiamo ora alle modalità di gioco. Oltre a recarsi presso le tradizionali ricevitorie fisiche, sarà possibile compiere la propria giocata quotidiana del Million Day anche online tramite il portale di Lottomatica, dal quale sarà ancora possibile anche usufruire dell’importante bonus del valore di 10 euro al momento dell’iscrizione, ma anche attraverso l’app My Lotteries, gratuitamente disponibile in download su dispositivi Android e iOS. A questo punto non resta che accumulare tutta la fortuna possibile e sperare di poter essere oggi baciati dalla Dea Bendata che ultimamente è stata più generosa che mai!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 FEBBRAIO 2020

14 – 16 – 31 – 45 – 51

