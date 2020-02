Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 febbraio 2020

I numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 18 febbraio 2020, sono appena stati estratti e disponibili qui sotto per la verifica di rito. Avremo oggi il 100esimo vincitore milionario? Una cifra in grado di cambiare una vita, un jackpot cercato da migliaia di persone e che ha già premiato novantanove fortunati giocatori. Attenzione però: è possibile vincere altri interessanti premi anche senza indovinare tutti e 5 i numeri estratti. Chi indovina 4 numeri su 5 si porta a casa la bellezza di 1000 euro, mentre chi ne “becca” 3 può consolarsi con 100 euro. Infine, chi indovina 2 numeri ottiene 2 euro. Ricordiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ora è tempo di verificare le possibili vincite, con la speranza di aver indovinato i cinque numeri vincenti estratti: in bocca al lupo a tutti, appuntamento a domani per la nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 FEBBRAIO 2020

9 – 15 – 22 – 37 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria

I NUMERI RITARDATARI

Manca poco all’estrazione di oggi – martedì 18 febbraio 2020 – del Million Day ed andiamo a snocciolare qualche statistica sul gioco targato Lottomatica. C’è chi sceglie “a caso” e chi si affida a numeri “del cuore”, ma sono davvero tanti i giocatori che puntano molto sui dati matematici. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima a questa speciale classifica troviamo il 27, assente ormai da 50 estrazioni. Al secondo posto c’è l’ex aequo 42-40, entrambi assenti da 28 turni, mentre la medaglia di bronzo va a 11 e 3, latitanti da 26 occasioni. Segnaliamo anche il ritardo del 43, assente da 25 estrazioni. Per quanto riguarda i numeri frequenti, invece, l’1 resta primo: il numero legato all’Italia secondo la smorfia è stato estratto in 45 occasioni. 35 e 10 sono stati protagonisti in 43 estrazioni, mentre il 9 è stato estratto 42 volte. Da non sottovalutare altri numeri fortunati come 6 (41 estrazioni), 40 (40 estrazioni) e 44 (39 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ECCO IL CONCORSO DI OGGI, CHI VINCERÀ IL MILIONE?

E’ tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 18 febbraio 2020: tra poco conosceremo i numeri vincenti del gioco targato Lottomatica. Sono trascorsi cinque giorni dall’ultima vincita milionaria, registrata lo scorso giovedì 13 febbraio in quel di Fano, e si è riaperta la caccia al jackpot: c’è tempo per giocare la propria cinquina vincente fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Ricordiamo che è possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Chi sarà il 100esimo vincitore del Million Day? Tra poco lo scopriremo, con l’estrazione dei numeri potremo verificare le eventuali vincite: non dimentichiamo che è possibile effettuare la verifica su Lottomatica Italia a partire dal giorno successivo all’estrazione fino a sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse nel bollettino ufficiale.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 18 FEBBRAIO 2020

Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è di 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma non è l’unica tipologia di giocata a disposizione: è possibile infatti ricorrere alla giocata plurima o alla giocata sistemistica. La giocata plurima del Million Day prevede l’inserimento di più giocate singole all’interno della stessa schedina: come per la giocata singola, ogni “schedina” è composta da 5 numeri ed al costo di 1 euro. Per quanto riguarda la giocata sistemistica, invece, bisogna fare un distinguo tra Integrale e Ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate, fino a 126 combinazioni, mentre il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate, con costi inferiori rispetto all’altra tipologia di sistema. Ora non ci resta che sperare di essere oggi baciati dalla Dea Bendata, che nell’ultimo periodo è stata più generosa che mai!



