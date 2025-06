Torna l’appuntamento con uno dei giochi a premi di Lottomatica più amati: il Million Day, con una nuova estrazione di numeri vincenti con cui provare a vincere un milione di euro. Si tratta di un gioco relativamente giovane, lanciato nel 2018, ma che si è fatto apprezzare rapidamente: infatti, siamo arrivati a due estrazioni giornaliere, ognuna delle quali, peraltro, propone due combinazioni fortunate, visto che in ballo c’è anche Extra MillionDay.

Million Day di oggi 1 giugno 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

In questo caso, ci concentriamo sull’appuntamento di pranzo, quello, più precisamente, delle 13, perché non ci si ferma neppure il giorno della Festa della Repubblica; anzi, arriva un’occasione ulteriore per fare festa. Quel che conta è aver messo a punto la giocata: poco importa se l’avete effettuata in ricevitoria, online o usando l’applicazione ufficiale. C’è poi da scegliere se optare per una giocata singola, plurima o sistemistica.

MILLION DAY, ESTRAZIONE OGGI 1 GIUGNO 2025/ Numeri vincenti delle ore 13: ecco chi ha vinto

Quest’ultima scelta incide sulle modalità di riscossione della vincita, insieme all’entità dell’importo vinto. Infatti, per vincite fino a mille euro, la somma va ritirata direttamente presso il punto vendita; ma, se la giocata è stata fatta online, allora la somma viene accreditata sul conto gioco. Se, invece, parliamo di un premio da un milione di euro – che è ciò che vi auguriamo di ottenere con Million Day – allora dovrete presentarvi in una filiale di Intesa Sanpaolo, in alternativa all’Ufficio Premi di Lottomatica di Roma, senza dimenticare di portare con voi la giocata fortunata e il vostro documento di identità; altrimenti, non potrete avviare l’iter.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 31 maggio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY DELLE ORE 13.00: I NUMERI VINCENTI

Million Day: –

Extra MillionDay: –