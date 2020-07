MILLION DAY/ Numeri vincenti 20 luglio 2020: estrazione del lunedì della cinquina

La nuova combinazione del Million Day è già pronta per essere consultata. L’estrazione di oggi, lunedì 20 luglio 2020, con cui si apre la settimana è appena andata a segno, quindi non resta che confrontare i numeri presenti in schedina con quelli che vanno a comporre la nuova cinquina (controlla a fine pagina i numeri vincenti). Archiviate le due vincite milionarie di inizio mese, adesso non resta che sperare di poter raggiungere una nuova vincita da un milione di euro, obiettivo primario di chi si avvicina per la prima volta a questo gioco targato Lottomatica. Sono oltre 250 i milioni di euro ad oggi incassati in tutta Italia e molti altri premi sono pronti per essere distribuiti. Ma quali sono in concreto le probabilità di vincita al Million Day? C’è una probabilità su 3.478.761 di centrare la vincita massima con “5”, possibilità che scendono a 1 su 13.915 per il “4”. Si parla di una probabilità su 284 di centrare tre numeri della cinquina fortunata, mentre 1 su 17,7 è la possibilità di indovinare appena due numeri che permettono di ottenere il premio di consolazione. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CHI RIUSCIRÀ AD AGGIUDICARSI LA VINCITA MILIONARIA?

Nuova settimana in partenza e nuova occasione per sfidare la sorte e provare a vincere il milione di euro messo a disposizione dal Million Day. Oggi, lunedì 20 luglio 2020, alle 19.00 in punto si svolgerà una nuova estrazione della lotteria a premi fissi targata Lottomatica e che permette ogni giorno di cambiare vita, diventando milionari. Nell’estrazione di ieri, tuttavia, non è stato registrato alcun concorrente fortunato dal momento che le vincite milionarie si sono fermate a quota 110. Le ultime due degne di nota, infatti, sono state messe a segno entrambe lo scorso 8 luglio, toccando Nord e Sud Italia, rispettivamente Milano e a Vallo della Lucania (SA). Entro la fine del mese la speranza è quella di riuscire ad aumentare la lista dei milionari anche se al Million Day è possibile ottenere dei premi molto interessanti grazie alle altre categorie previste. In particolare intercettando quattro numeri della combinazione vincente sarà possibile intascare ben 1000 euro. Ed anche da questo punto di vista nella fortunata giornata di mercoledì 8 luglio sono state messe a segno ben 148 vincite del valore di mille euro ciascuna. Da non dimenticare, infine, che è possibile vincere al Million Day con il “3” con un premio fisso di 50 euro e persino con il “2” da 2 euro.

MILLION DAY, LE DIVERSE GIOCATE

Per giocare al Million Day basta un solo euro e tanta fortuna! Sarà poi la Dea Bendata a decidere chi e quando baciare, mentre per il resto al concorrente è richiesto solo di scegliere cinque numeri da 1 a 55 compresi da mettere in schedina. La lotteria a premi fissi di Lottomatica, tuttavia, permette anche di poter eseguire diverse giocate. La giocata singola, quella classica, prevede la scelta di cinque numeri da mettere in schedina, con un importo di giocata fisso pari ad un euro. Al Million Day è però possibile anche eseguire la giocata plurima che permette di inserire nella medesima schedina più giocate, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Le giocate plurime potranno essere realizzate in ricevitoria dove sarà possibile compilare la schedina cartacea fino a cinque giocate o a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino. Ma è possibile giocare anche attraverso l’App Lotto fino a 10 giocate singole attraverso una sola schedina digitale o online, sul proprio conto gioco, anche in questo caso fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina sui siti dei rivenditori abilitati. Esiste infine la giocata sistemica che offre la possibilità di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 LUGLIO 2020

19 – 31 – 47 – 52 – 53

