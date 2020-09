Million Day/ Numeri vincenti oggi 25 settembre 2020

Il weekend sta per arrivare, ma non prima di un nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma infatti l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 25 settembre 2020. A quasi due settimane dall’ultima vittoria del maxi-jackpot, registrata a Scandicci (provincia di Firenze), siamo ancora in attesa di conoscere il 123esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica. Gli scommettitori possono ancora effettuare le ultime giocate: è consentito compilare schedine fino alle ore 18.45. Come sempre, si può giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione del Million Day delle ore 19.00 sarà trasmessa in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma in alternativa potrete trovare la combinazione vincente già alle ore 19.00 qui a fondo pagina.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 SETTEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, andiamo a ripassare quali sono le principali statistiche del divertente gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non rientrano nella cinquina milionaria da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 18, assente ormai da 50 estrazioni. Subito dopo troviamo 15 e 23, di cui non si hanno notizie rispettivamente da 41 e 40 turni. Il 44 è latitante da 35 giorni, mentre il 35 non si fa vedere da 29 estrazioni. Attenzione anche al 54, che manca all’appello da 26 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: medaglia d’oro al 2 con le sue 44 estrazioni, medaglia d’argento al 16 con 43 estrazioni e medaglia di bronzo che spetta al 49 con 40 estrazioni. Subito dopo troviamo il 37 con 39 estrazioni, mentre ci sono ben tre numeri con una frequenza di 38 estrazioni: parliamo di 1, 11 e 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA